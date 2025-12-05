Smartphone cao cấp nhỏ gọn chính là chân ái mới của người dùng

Sau khi Apple chia dòng iPhone thành hai mẫu iPhone tiêu chuẩn và hai mẫu iPhone Pro, phần còn lại của ngành công nghiệp đã nhanh chóng làm theo. Ban đầu, đây là cách để người dùng lựa chọn kích thước điện thoại theo ý muốn — một số người chấp nhận hy sinh màn hình và thời lượng pin ít hơn để đổi lấy lợi ích của một thiết bị nhỏ hơn và ngược lại.

Những smartphone cao cấp cỡ nhỏ rất được yêu thích.

Tuy nhiên, với dòng sản phẩm lớn hơn, người dùng có quyền truy cập vào camera tốt hơn hoặc hiệu năng tốt hơn hoặc các cảm biến camera bổ sung cùng các tính năng mới.

Nhưng mọi thứ đã khác. Giờ là năm 2025, người dùng không còn cần phải chọn thiết bị lớn hơn để có được trải nghiệm cao cấp.

Apple đã nhìn thấy tương lai này trước tiên

Về cơ bản, Apple đã tạo ra những chiếc "Pro mini" trong nhiều năm. iPhone 17 Pro với màn hình 6,3 inch nhỏ hơn iPhone 17 Pro Max nhưng không hề yếu hơn.

Cầm trên tay iPhone 17 Pro, bạn vẫn sở hữu chip A19 Pro đầy đủ với "bước nhảy vọt" về CPU/GPU, hệ thống làm mát buồng hơi mới, màn hình 3.000 nit, thân nhôm nguyên khối - giúp cải thiện khả năng tản nhiệt và ống kính tele 4 lăng kính 4x mới tuyệt vời. Sự khác biệt duy nhất giữa iPhone Pro và iPhone Pro Max là kích thước màn hình và pin.

iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max.

Và năm nay, Apple đã làm một điều được người dùng mong đợi từ lâu: đưa iPhone 17 tiêu chuẩn vào thế hệ iPhone "mini Pro".

iPhone 17 có thể được coi là "bước nhảy vọt" lớn nhất của Apple trong nhiều năm với tốc độ làm mới màn hình cao, 2 camera sau 48MP chất lượng. Việc iPhone 17 thống trị thị trường đã phản ánh điều đó.

Lần đầu tiên, iPhone tiêu chuẩn là lựa chọn hợp lý hơn so với các mẫu iPhone Pro, dành cho bất kỳ ai không muốn chi tiêu quá mức.

Vivo X300

Với Vivo, chiếc Vivo X300 chính là mẫu smartphone "mini Pro". Khi so sánh với Vivo X300 Pro, những điểm tương đồng thật đáng kinh ngạc.

Cả hai đều sử dụng chip Dimensity 9500 3 nm tiên tiến, cùng trải nghiệm phần mềm mượt mà, cùng cảm biến vân tay và cùng màn hình cao cấp. Vivo X300 thậm chí còn có tốc độ sạc ấn tượng - 90 W, sạc không dây 40 W.

Sự khác biệt giữa Vivo X300 Pro và Vivo X300 chủ yếu nằm ở hệ thống camera. Khả năng zoom trên Vivo X300 Pro mạnh mẽ hơn, cảm biến chính và tele lớn hơn, và nút Tắt. Tuy nhiên, trải nghiệm cốt lõi của mini Pro gần như vẫn giữ nguyên và kích thước nhỏ hơn khiến Vivo X300 trở thành một thiết bị di động tốt hơn đối với nhiều người.

Samsung đã đi được nửa chặng đường

Với Samsung, hãng đi theo một con đường hơi khác. Galaxy S25 là chiếc flagship nhỏ gọn tốt nhất hiện nay. Được tích hợp chip Snapdragon 8 Elite, RAM 12 GB và màn hình 6,2 inch tuyệt đẹp, đây thực sự là một chiếc "Pro mini" (Pro mini).

Tuy nhiên, Galaxy S25 vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện so với bản Plus và Ultra. Ví dụ, điện thoại chỉ có sạc có dây 25W và không được trang bị lớp phủ chống phản quang Gorilla Armor. Ngoài ra, Galaxy S25 cũng không có camera tele 5x và bút S Pen do giới hạn không gian.

Galaxy S25.

Tuy nhiên, xét về hiệu năng thuần túy, điện thoại rất tuyệt vời. Trải nghiệm người dùng hoàn toàn ở đẳng cấp flagship. Samsung nhận được lời khen vì đã tích hợp rất nhiều phần cứng cao cấp vào một chiếc điện thoại nhỏ gọn, nhẹ như vậy.

Người dùng phải đánh đổi điều gì khi chọn thiết kế nhỏ gọn?

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ nhưng việc chọn smartphone có thiết kế nhỏ gọn vẫn có sự đánh đổi. Chỉ là… những đánh đổi đó đã nhỏ hơn bao giờ hết, đó là:

- Pin

- Phạm vi zoom trên camera tele

- Nhiệt độ và hiệu suất

- Chất lượng âm thanh

Tạm kết

Bất chấp những đánh đổi trên, những smartphone cao cấp nhỏ gọn vẫn mang lại trải nghiệm sang trọng. Sự thực là hiệu quả, màn hình và camera trên flagship đã đạt được đến mức các thương hiệu có thể cung cấp công nghệ tốt nhất của mình ở nhiều kích cỡ.

Và với việc AI dần trở thành điểm nhấn chính, các công ty không thể để các mẫu smartphone nhỏ hơn của mình yếu thế. Gemini, Apple Intelligence và Galaxy AI không thể mở rộng tối đa trên các vi xử lý không đồng bộ. Cuối cùng, chúng ta đang sống ở thời đại đại mà việc lựa chọn một smartphone cao cấp nhỏ hơn không còn là một sự đánh đổi, bất kể bạn chọn thương hiệu nào, ngay cả khi đó là Pixel 10, iPhone 17, Galaxy S25 hay Vivo X300.