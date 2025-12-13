Cấu hình của Galaxy S26 Ultra khiến fan hâm mộ thèm thuồng

Chiếc smartphone cao cấp Galaxy S26 Ultra vừa xuất hiện trên trang chứng nhận 3C tại Trung Quốc, để lộ cấu hình quan trọng.

Với chứng nhận này, Galaxy S26 Ultra với mã máy SM-9480 đã chính thức vượt qua quy trình cấp phép của China Compulsory Certification. Tài liệu công bố cho thấy, phiên bản bán tại Trung Quốc sẽ được tích hợp kết nối vệ tinh. Tính năng này cho phép gửi tin nhắn và thông tin vị trí tới lực lượng cứu hộ ngay cả khi không có sóng di động.

Ảnh concept Galaxy S26 Ultra.

Bên cạnh đó, Galaxy S26 Ultra cũng đã được FCC (Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ) phê duyệt. Tài liệu cho hay, sản phẩm vẫn dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên toàn cầu. Trong khi đó, hai mẫu Galaxy S26 và Galaxy S26+ có khả năng chuyển sang dùng chip Exynos 2600 tại một số thị trường, thậm chí cả Hàn Quốc. Điều này cho thấy Samsung tiếp tục duy trì chiến lược kết hợp chip Exynos và Snapdragon tùy khu vực.

Về thiết kế, Galaxy S26 Ultra sẽ có thay đổi đáng kể. Thay vì kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng Ultra nhiều năm nay, phiên bản 2026 sẽ chuyển sang khung bo tròn, thống nhất hơn với Galaxy S26 và Galaxy S26+. Các camera sau cũng được đặt trong một “cụm lồi” thay vì bố cục rải rác từng ống kính như hiện tại.

Ảnh concept Galaxy S26 Ultra.

Một số ý kiến cho rằng thiết kế mới sẽ khiến Galaxy S26 Ultra giống dòng Galaxy A tầm trung và làm mất đi sự sang trọng đặc trưng. Số khác lại cho rằng việc thống nhất thiết kế là bước tiến hợp lý, giúp dòng Galaxy mang bản sắc liền mạch hơn.

Dòng Galaxy S26 dự kiến ra mắt vào tháng 2/2026, muộn hơn thông lệ. Bộ ba Galaxy S26 sẽ đối đầu trực tiếp với dòng iPhone 17 - vừa được Apple giới thiệu vào tháng 9 và cạnh tranh danh hiệu smartphone cao cấp của năm.

Galaxy S26 Ultra sẽ cho phép sạc nhanh có dây 60W.

Ngoài sạc nhanh có dây 60W, Galaxy S26 Ultra sẽ hỗ trợ sạc không dây Qi2, tương tự MagSafe của Apple, đi kèm hệ sinh thái phụ kiện từ tính đa dạng. Theo nguồn tin, máy vẫn sở hữu pin 5.000mAh. Một số thông tin nội bộ còn đề cập việc Samsung thử nghiệm “màn hình bảo mật”, cho phép hạn chế góc nhìn khi hiển thị thông tin nhạy cảm.

Ngoài ra, Galaxy S26 Ultra sẽ được nâng tốc độ sạc không dây lên 25W, tăng đáng kể so với mức 15W của thế hệ trước.

Dù vẫn còn một số hạn chế như dung lượng pin giữ nguyên, Galaxy S26 Ultra đang dần hiện rõ với những nâng cấp quan trọng về sạc nhanh, kết nối vệ tinh và khả năng tương thích Qi2. Điều này cho thấy Samsung không đứng ngoài xu hướng mà đang từng bước tinh chỉnh để dòng Ultra tiếp tục giữ vị thế flagship dẫn đầu.