Bước thụt lùi không ai có thể ngờ của smartphone trong năm 2026

Dữ liệu mới nhất cho thấy chi phí sản xuất công nghệ, đặc biệt là linh kiện DRAM, đang tăng vọt và đe dọa đến ngân sách sản xuất của các thiết bị. Các thương hiệu hiện đang phải đối mặt với một bài toán khó: phải tăng giá sản phẩm hoặc cắt giảm các tính năng quan trọng.

Xiaomi phải chấp nhận giảm cấu hình để tăng cạnh tranh?

Bất chấp lựa chọn ra sao, đó thực sự là khó khăn trong phân khúc cao cấp, nơi sự cạnh tranh rất gay gắt. Sự gia tăng nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu trong năm qua đã góp phần làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Khó khăn này cũng đang tác động vào Xiaomi - một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp smartphone. Công ty Trung Quốc đang phải xem xét lại chiến lược của mình.

Xiaomi đã nổi bật với việc cung cấp nhiều tính năng với mức giá phải chăng, nhưng với chi phí bộ nhớ tăng cao, chiến lược này đang trở nên không bền vững. Để tránh việc một chiếc điện thoại giá khoảng 9 triệu đồng tăng lên mức 15 triệu đồng, Xiaomi có thể sẽ phải “hạ cấp” các sản phẩm của mình, đưa dung lượng RAM trở lại mức 8GB hoặc thậm chí thấp hơn.

Những chiếc điện thoại RAM 4 GB trở lại sẽ gây ra thất vọng về trải nghiệm di động.

Điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến phân khúc điện thoại giá rẻ và cấp thấp, nơi mà biên lợi nhuận rất mỏng. Đến năm 2026, người tiêu dùng có thể thấy điện thoại giá rẻ quay trở lại với RAM 4GB - một con số có vẻ lỗi thời nhưng có thể là giải pháp duy nhất để giữ giá cả phải chăng mà không làm giảm các tính năng cơ bản.

Tóm lại, các thương hiệu đang phải ưu tiên giá cả, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc cung cấp các linh kiện kém chất lượng và tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật ở mức thấp nhất. Đây là một động thái mạnh mẽ nhưng dễ hiểu trong bối cảnh hiện tại, buộc người dùng phải hạ thấp các kỳ vọng. Khi mua điện thoại trong tương lai, có thể người dùng sẽ thấy sản phẩm mới có bộ nhớ ít hơn so với chiếc điện thoại hiện tại của mình, và đó sẽ trở thành điều bình thường mới mà chúng ta phải chấp nhận.