iOS 26.2 chính thức ra mắt, người dùng iPhone nên cập nhật ngay

Trong số các bản cập nhật mới, iOS 26.2 nhận được nhiều sự chú ý nhất. Theo thông tin từ Apple, iOS 26.2 mang đến “những cải tiến cho Apple Music, Podcasts và Games, cùng với các tính năng mới, sửa lỗi và cập nhật bảo mật cho iPhone”.

iOS 26.2 đã được Apple triển khai trên toàn cầu.

Apple đã đơn giản hóa quy trình cập nhật. Nếu người dùng đã bật tính năng cập nhật tự động, thiết bị có thể đã được cập nhật lên phiên bản mới. Để cập nhật thủ công, người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm. Tại đây, người dùng có thể chọn cập nhật ngay lập tức hoặc lên lịch cập nhật vào buổi tối khi đang ngủ.

Những tính năng mới trong iOS 26.2

iOS 26.2 đã có phiên bản beta từ tháng 11, vì vậy người dùng đã có thể theo dõi các thay đổi đến với nền tảng này. Dưới đây là một số tính năng nổi bật mà Apple mang đến cho người dùng.

- Danh sách phát bài hát yêu thích sẽ xuất hiện trên Apple Music.

- Lời bài hát ngoại tuyến sẽ có sẵn cho các bài hát đã tải xuống trên Apple Music.

- Tính năng tạo chương tự động giúp người dùng dễ dàng điều hướng giữa các tập trong Podcast.

- Bộ lọc mới trong thư viện trò chơi.

- Cải thiện khả năng hỗ trợ cho các bộ điều khiển di động của bên thứ ba.

- Các tùy chọn tùy chỉnh màn hình khóa mới, bao gồm độ mờ đục cho Liquid Glass.

- Cảnh báo an toàn được tăng cường và mã xác thực AirDrop khi kết nối với các liên hệ không xác định.

- Các tùy chọn điều hướng mới trong Apple News.

- Một cài đặt trợ năng mới giúp màn hình nhấp nháy khi có thông báo.

Nhiều cải tiến đến với iPhone sau khi cập nhật iOS 26.2.

Đối với iPadOS 26.2, người dùng cũng nhận được 17 thay đổi và sửa lỗi, bao gồm cải tiến hệ thống cửa sổ mới với các thao tác kéo thả quen thuộc. Các tính năng mới tương tự như trên iOS, bao gồm danh dách bài hát yêu thích và lời bài hát ngoại tuyến cho Apple Music; các thao tác cử chỉ đa nhiệm cho phép sắp xếp nhanh chóng các cửa sổ hoặc đặt ứng dụng ở chế độ Slide Over; hay tính năng tạo chương tự động trong Podcast và bộ lọc mới trong thư viện trò chơi.

Trong bản cập nhật macOS 26.2, một trong những tính năng nổi bật là hiệu ứng gọi video mới mang tên Edge Light, vốn mô phỏng đèn vòng bằng cách chiếu sáng các cạnh màn hình, tạo ra ánh sáng dịu nhẹ trong điều kiện thiếu sáng. Edge Light hoạt động tốt nhất trong môi trường ánh sáng yếu, như ánh sáng mờ trong nhà vào ban đêm, và có thể kết hợp với các hiệu ứng khác.

Apple hy vọng rằng những bản cập nhật mới sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trên các thiết bị của mình.