Đây là 5 mẫu iPhone đang giảm giá nhiều nhất tháng 12/2025

Nhờ sự cạnh tranh gay gắt giữa các hệ thống bán lẻ và xu hướng dọn kho cuối năm, tháng 12 trở thành thời điểm lý tưởng để người dùng nâng cấp thiết bị. Dưới đây là 5 mẫu iPhone được giảm giá nhiều nhất, mỗi sản phẩm phù hợp với một nhóm người dùng khác nhau, từ học sinh – sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến người thích trải nghiệm công nghệ mới.

1. iPhone 15 (giảm tới 4 triệu đồng)

Giá bán từ: 17,29 triệu đồng

iPhone 15 là lựa chọn gây chú ý nhất khi được giảm giá cực mạnh vào thời điểm này. Đây là mẫu iPhone sở hữu thiết kế hiện đại với cạnh bo mềm, camera chính 48 MP, chip A16 Bionic và cổng USB-C giúp sạc nhanh và truyền dữ liệu tiện lợi. Ở thời điểm hiện tại, hiệu năng của iPhone 15 vẫn đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng từ mạng xã hội, quay video 4K đến chơi game đồ họa cao.

iPhone 15.

Việc giảm giá sâu khiến mẫu máy này trở nên hấp dẫn với nhóm người dùng phổ thông, đặc biệt là những ai đang sử dụng iPhone đời cũ như iPhone 11 hoặc iPhone 12 và muốn nâng cấp lên một thiết bị trẻ trung, pin bền và camera cải thiện rõ rệt. Đối với học sinh – sinh viên, iPhone 15 cũng là lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và giá bán khi bước vào mùa mua sắm cuối năm.

2. iPhone 15 Plus (giảm tới 3 triệu đồng)

Giá bán từ: 19,59 triệu đồng

Cùng nằm trong đợt giảm giá, iPhone 15 Plus trở thành tâm điểm nhờ thời lượng pin dẫn đầu phân khúc. Với màn hình 6,7 inch rộng rãi, chip A16 mạnh mẽ và camera chất lượng tương tự iPhone 15, đây là lựa chọn lý tưởng cho người thích xem phim, đọc báo hoặc thường xuyên di chuyển.

iPhone 15 Plus.

Nhiều khảo sát cho thấy, mẫu iPhone Plus luôn có thời lượng sử dụng dài hơn 20 đến 30% so với phiên bản tiêu chuẩn, điều này đặc biệt phù hợp với nhân viên văn phòng, tài xế công nghệ, người làm việc ngoài trời hay thường xuyên phải giải quyết công việc qua điện thoại. Đợt giảm giá tháng 12 đưa iPhone 15 Plus xuống mức dễ tiếp cận hơn, giúp những người yêu thích màn hình lớn nhưng không đủ ngân sách cho các phiên bản iPhone Pro có thêm lựa chọn hợp lý.

3. iPhone 16e (giảm tới 3 triệu đồng)

Giá bán từ: 14,99 triệu đồng

Ra mắt vào đầu năm 2025, iPhone 16e nhanh chóng gây chú ý nhờ chiến lược định hình lại phân khúc tầm trung của Apple. Máy sở hữu chip A18 cải tiến, khung nhôm nhẹ, cụm camera nâng cấp và màn hình 6,1 inch gọn nhẹ. Với hiệu năng ổn định và thiết kế trẻ trung, iPhone 16e hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc iPhone mới với chi phí hợp lý.

iPhone 16e.

Nhược điểm của máy là chỉ có camera sau đơn 48MP và không có thời lượng pin quá dài. Tuy nhiên, với những ai không yêu cầu cao về khả năng nhiếp ảnh và đủ dùng trong ngày, iPhone 16e sẽ là 1 gợi ý khá tiết kiệm trong dịp cuối năm này.

4. iPhone Air (giảm tới 3 triệu đồng)

Giá bán từ: 30,99 triệu đồng

iPhone Air – dòng sản phẩm mới của Apple trong năm 2025 xuất hiện như một “làn gió mới” nhờ thiết kế siêu mỏng và trọng lượng nhẹ nhất trong dòng iPhone hiện nay. Máy sử dụng chip A19 Pro, mang lại hiệu suất mạnh mẽ nhưng vẫn duy trì khả năng tiết kiệm năng lượng. Màn hình OLED chất lượng cao cùng hệ thống camera đơn 48MP phù hợp với những người dùng thích sự tối giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn yêu cầu hiệu năng ổn định.

iPhone Air.

Việc iPhone Air được giảm giá trong tháng 12 khiến mẫu máy này trở nên thu hút với nhóm khách hàng nữ, người dùng văn phòng hoặc những ai ưu tiên smartphone nhẹ để cầm nắm thoải mái cả ngày.

5. iPhone 14 256GB (giảm tới 3 triệu đồng)

Giá bán từ: 13,99 triệu đồng

Dù đã ra mắt hơn 3 năm, iPhone 14 vẫn giữ được sức hút nhờ thiết kế đẹp, hiệu năng ổn định với chip A15, camera tốt và thời lượng pin đáp ứng trọn vẹn một ngày sử dụng. Với mức giảm đáng kể trong tháng 12, đây là thiết bị phù hợp với những người tìm kiếm một chiếc iPhone chính hãng có giá “mềm” hơn, đặc biệt là người dùng lớn tuổi, học sinh – sinh viên hoặc gia đình muốn mua làm quà tặng.

iPhone 14.

Sự ổn định, dễ sử dụng và chất lượng chụp hình đủ tốt cho nhu cầu hàng ngày vẫn là những điểm khiến iPhone 14 không hề lỗi thời. Đợt điều chỉnh giá cuối năm giúp mẫu iPhone này "bán chạy" hơn, cạnh tranh trực tiếp với nhiều smartphone Android tầm trung.