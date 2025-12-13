FC Online Việt Nam ra trận tại SEA Games 33, có "phá dớp" trước người Thái?

Thể thao điện tử (eSport) tiếp tục là một trong những môn thi đấu chính thức tính huy chương tại SEA Games 33, diễn ra từ ngày 13 - 19/12/2025 tại Thái Lan.

4 gương mặt đại diện của đội tuyển FC Online Việt Nam tại SEA Games 33, từng để vụt chiếc huy chương vàng khi thất bại trước các tuyển thủ Thái Lan.

Theo kế hoạch của ban tổ chức, eSport SEA Games 33 gồm 4 bộ môn tranh huy chương với 6 nội dung chính thức: Mobile Legends: Bang Bang (nam, nữ), Liên Quân Mobile (nam, nữ), Free Fire (đồng đội) và FC Online (đồng đội).

Trong ngày thi đấu đầu tiên (ngày 13/12), đoàn thể thao điện tử Việt Nam bước vào tranh tài ở hai nội dung là FC Online và Mobile Legends: Bang Bang nam có tính huy chương xếp hạng.

Cụ thể, ở nội dung FC Online đồng đội, đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại bảng B. Trận mở màn diễn ra lúc 10h00, Việt Nam chạm trán Indonesia. Đến 17h00 cùng ngày, tuyển FC Online Việt Nam tiếp tục thi đấu trận thứ hai tại vòng bảng, đối đầu Myanmar. Đây được xem là những trận then chốt nhằm quyết định cơ hội đi tiếp của đội tuyển.

Song song đó, đội tuyển Mobile Legends: Bang Bang nam Việt Nam bước vào loạt trận vòng loại bảng A. Ngay từ 10h30, Việt Nam thi đấu trận mở màn gặp Myanmar. Đến 13h30, tuyển Việt Nam tiếp tục đối đầu Thái Lan, đội chủ nhà và cũng là một trong những đối thủ mạnh nhất khu vực.

Buổi chiều, các tuyển thủ Mobile Legends Việt Nam ra sân đối đầu Timor-Leste, khép lại ngày thi đấu đầu tiên với lịch trình khá nặng. Tuy nhiên, ngay những trận đấu vào buổi sáng đã liên tục bị trì hoãn, chậm trễ không rõ lý do.

Việc phải thi đấu liên tục trong ngày đầu tiên đặt ra thách thức không nhỏ về thể lực và chiến thuật, nhất là với bộ môn Mobile Legends vốn đòi hỏi cường độ cao và sự tập trung kéo dài. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam sớm khẳng định vị thế, tạo lợi thế tâm lý trước các đối thủ trực tiếp trong bảng đấu.

Với lịch thi đấu dày ngay từ ngày ra quân, ngày 13/12 được xem là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình của FC Online và Mobile Legends Việt Nam tại SEA Games 33, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý cho người hâm mộ thể thao điện tử trong nước.

Hôm qua (ngày 12/12), Audition đã được tổ chức thi đấu dưới hình thức trình diễn, có huy chương nhưng không tính vào bảng xếp hạng. Kết quả, 6 tuyển thủ của bộ môn Audition Việt Nam đã xuất sắc đem về 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ngay trong lần đầu tiên đến với đấu trường SEA Games.

Trước đó, tại SEA Games 31, để thua 2 - 3 trước Thái Lan, tuyển FIFA Online 4 (nay là FC Online) của Việt Nam để lỡ huy chương vàng trong lần đầu bộ môn này được đưa vào thi đấu tại SEA Games.

Tổng kết kỳ SEA Games 31, thể thao điện tử Việt Nam đã giành tổng cộng 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực. Bước vào SEA Games 33, mục tiêu của eSport Việt Nam không chỉ là giữ vững thành tích đã có, mà còn tiếp tục cạnh tranh thứ hạng cao, qua đó củng cố vị thế trong khu vực Đông Nam Á.

Lịch thi đấu eSport các trận có Việt Nam trong ngày 13/12: