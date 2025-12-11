Redmi Note 15 Master Pixel Edition lộ diện với màn hình cong, camera nâng cấp

Xiaomi vừa công bố phiên bản smartphone mới của dòng sản phẩm Redmi Note, mang tên Redmi Note 15 Master Pixel Edition. Phiên bản này sẽ được trang bị hệ thống camera nâng cấp đáng chú ý. Thông tin về sản phẩm đã được phát hiện trên một trang web nhỏ của Amazon và được xác nhận qua tài khoản Twitter chính thức của Xiaomi.

Redmi Note 15 Master Pixel Edition hé lộ hình ảnh

Trong đoạn video giới thiệu, Xiaomi đã tiết lộ thiết kế ấn tượng với màn hình cong, khung kim loại sang trọng và thân máy siêu mỏng. Dự kiến, Redmi Note 15 Master Pixel Edition sẽ chính thức ra mắt vào ngày 6/1/2026.

Mặc dù các thông tin chi tiết về cấu hình vẫn chưa được công bố, leaker uy tín @YogeshBrar đã tiết lộ một số thông số quan trọng. Theo đó, phiên bản Master Pixel Edition sẽ sở hữu màn hình AMOLED 6.8 inch với tần số quét 120Hz. Bên trong, máy sẽ sử dụng chipset Snapdragon, tuy nhiên, model cụ thể vẫn chưa được xác nhận. Đáng chú ý, phiên bản Redmi Note 15 dành cho thị trường Trung Quốc hiện đang sử dụng Snapdragon 6 Gen 3, do đó, phiên bản quốc tế có thể sẽ có sự khác biệt.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết máy sẽ được trang bị viên pin dung lượng trên 5.500 mAh và chạy hệ điều hành HyperOS. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu máy có được cài sẵn phiên bản HyperOS 3 mới nhất hay không.