Những dự đoán gây "sốc" về tương lai smartphone năm 2026

Khác với người dùng chuyên nghiệp, người dùng smartphone phổ thông đánh giá mang tính chủ quan hơn. Họ không quan tâm đến những cải tiến về GPU, viền mỏng hơn một chút hay cảm biến camera lớn hơn.

Mọi người sử dụng điện thoại theo những cách gần như giống hệt nhau. Thực tế là smartphone hiện nay đều mang lại trải nghiệm gần như giống hệt nhau bất kể chúng có giá bao nhiêu hay do thương hiệu nào sản xuất.

Chúng ta đã đạt đến đỉnh cao của điện thoại thông minh?

Rõ ràng, các điện thoại ngày nay đều có thiết kế và cảm giác trải nghiệm giống nhau.

Ví dụ gần đây nhất là OnePlus 15, vốn bị nhiều người chỉ trích vì đánh mất bản sắc và chạy theo xu hướng thiết kế vuông vức đơn giản bằng kim loại và kính — giống như Pixel 10, iPhone 17 và Galaxy S25. Và vấn đề không chỉ dừng lại ở phần cứng. iOS và tất cả các giao diện Android khác nhau từ lâu đã sao chép lẫn nhau, kết quả là một trải nghiệm được chuẩn hóa hơn; cho người dùng cảm thấy an toàn, đáng tin cậy và quen thuộc. Cảm giác như chúng ta đang đạt đến trạng thái cân bằng.

Tất nhiên, chúng ta vẫn thấy những khác biệt nhỏ về chất lượng camera, chất lượng màn hình. Nhưng nhìn chung, trải nghiệm dùng là như nhau dù bạn chọn điện thoại nào. Những tính năng cơ bản đều được hỗ trợ: lướt mạng xã hội; nhắn tin; chụp ảnh thú cưng và bữa trưa; duyệt web; xem bản đồ; truy cập ngân hàng; YouTube, TikTok, Netflix; chơi game.

Điều này thậm chí còn đúng khi so sánh các điện thoại ở các tầm giá khác nhau, chẳng hạn như Pixel 9a và Pixel 10 Pro. Đúng là Pixel 9a thiếu một số tính năng cao cấp của Pixel 10 Pro nhưng trải nghiệm điện thoại thiết yếu thì vẫn như nhau.

Liệu điện thoại có thực sự được nâng cấp hay không?

Một trong những điều buồn cười nhất về điện thoại thông minh hiện nay là các công ty vẫn tiếp thị những thay đổi nhỏ như những phát minh đột phá. Ví dụ như: "GPU nhanh hơn 12%!"; "Lớp phủ chống chói mới!"; "Màu Pro mới thật sự ấn tượng!"

Trong khi đó, những điều thú vị thực sự trong công nghệ di động đang diễn ra ở khắp mọi nơi:

- Thiết bị đeo ngày càng thông minh hơn và mang tính cá nhân hơn;

- Trợ lý AI đang dần trở thành người hướng dẫn cuộc sống cá nhân;

- Kính AR đang dần thành hình;

- Cảm biến sức khỏe đang trở nên tiên tiến hơn và tích hợp hơn

Và, nhìn chung, dịch vụ là nơi các công ty kiếm tiền. Điện thoại chỉ là trung tâm cho những đổi mới này. Chúng không phải là phát minh hay nâng cấp thực sự.

Vậy nên, khi các công ty bắt đầu đặt cược tương lai vào dịch vụ, AI và thiết bị đeo thay vì điện thoại, họ đã không còn coi smartphone là sản phẩm tiên tiến nhất của công nghệ di động nữa. Thay vào đó, smartphone chỉ đơn giản là một phương tiện và những chi tiết nhỏ đi kèm không còn thực sự quan trọng như trước nữa.

Ảo tưởng về sự lựa chọn

Nếu điện thoại phần lớn đều giống nhau, tại sao chúng ta vẫn cảm thấy việc lựa chọn một chiếc điện thoại là một quyết định mang tính cảm xúc? Bởi vì ngành công nghiệp này rất giỏi trong việc tạo ra ảo tưởng về sự khác biệt.

Hầu hết những người mua iPhone Pro không bao giờ chụp ảnh Apple ProRAW; người mua Galaxy Ultra hiếm khi sử dụng bút S Pen; ít người sử dụng zoom 10x ngoài đời thực; điểm chuẩn hiệu năng trên smartphone chỉ quan trọng với những người đánh giá.

Nhưng những tính năng này lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong một bài thuyết trình hoặc một sự kiện được thổi phồng. Nói cách khác, chúng chỉ là những điểm nhấn hào nhoáng khiến điện thoại mới trở nên đặc biệt. Người dùng thường không sử dụng chúng nhưng chúng lại giúp biện minh cho mức giá cao hơn.

Thông thường, người dùng chỉ mua một chiếc smartphone, dùng cho đến khi hỏng rồi thay bằng 1 chiếc điện thoại khác trông ổn và vừa túi tiền. Quá trình ra quyết định của họ ngắn gọn đến mức đáng kinh ngạc: "Điện thoại có chạy được ứng dụng không? Camera có ổn không? Giá có dưới X triệu đồng không? Trông có ngầu không?"

Ảo tưởng về giá trị: Tại sao chúng ta vẫn coi điện thoại như đồ trang sức?

Các nhà sản xuất điện thoại biết một sự thật đơn giản: nếu một smartphone có thiết kế ngầu, việc sở hữu chúng sẽ khiến chủ nhân của chúng trở nên ngầu hơn. Đó là lý do tại sao mọi video quảng cáo đều quay điện thoại như một chiếc đồng hồ xa xỉ - chuyển động chậm, bóng bẩy và lấp lánh.

Nhưng hầu hết chúng ta đều sử dụng ốp lưng cho điện thoại. 2 tháng sau, chúng ta hoàn toàn không còn để ý đến thiết kế smartphone nữa.

Đây chính là ảo tưởng về giá trị. Ngành công nghiệp này bán điện thoại như phụ kiện thời trang nhưng cuối cùng chúng ta lại coi chúng như một món đồ dùng thông thường.

Điện thoại thông minh đã qua thời đỉnh cao

Trong tương lai xa, hàng chục mẫu smartphone có thiết kế khác nhau vẫn sẽ chứng minh chúng tốt hơn "đối thủ". Nhưng dù có thiết kế xuất sắc, chúng cũng chỉ cung cấp những trải nghiệm tương tự nhau.

Chúng chỉ sử dụng các vật liệu khác, công dụng thực tế hoàn toàn giống nhau.

Điện thoại sẽ trở nên đồng nhất, sự khác biệt thực sự sẽ chỉ là độ bền hoặc mức độ cao cấp của chúng, không phải là mức độ sáng tạo. Điện thoại sẽ không biến mất nhưng chúng sẽ mờ nhạt dần trong tương lai.