Face ID dưới màn hình có thể sẽ có trên iPhone 18

Theo Gizmochina, một thông tin rò rỉ đã làm dấy lên tin đồn về việc Apple có thể sẽ điều chỉnh thiết kế mặt trước của iPhone. Theo một người dùng nổi tiếng trên Weibo, các nguyên mẫu iPhone 18 hiện đang được thử nghiệm với công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình - một tính năng mà Apple đã nghiên cứu trong nhiều năm.

Nguồn tin từ leaker uy tín @SmartPikachu, cho biết Apple đang thử nghiệm việc giấu các cảm biến hồng ngoại của Face ID dưới một "tấm kính siêu trong suốt", giúp chúng không còn hiển thị trên màn hình. Các cảm biến này đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện khuôn mặt, và việc đặt chúng dưới màn hình sẽ là một bước tiến lớn trong việc giảm kích thước của phần cắt hình viên thuốc hiện tại.

Thông tin này phù hợp với dự đoán trước đó của nhà phân tích màn hình Ross Young, người đã cho rằng hệ thống Face ID dưới màn hình đầu tiên có thể ra mắt cùng với dòng iPhone 2026. Tuy nhiên, một số báo cáo gần đây cho rằng sự thay đổi này có thể bị trì hoãn hoặc chỉ giới hạn ở một màn hình nhỏ hơn trên iPhone 18 Pro. Dù vậy, bài đăng của Smart Pikachu cho thấy quá trình phát triển có thể diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Mặc dù vậy, một màn hình hoàn toàn không có lỗ khoét, như trên các mẫu RedMagic 11 Pro, vẫn chưa xuất hiện. Nếu Face ID được tích hợp dưới màn hình, người dùng có thể mong đợi một thiết kế màn hình đục lỗ theo phong cách Android vào năm tới. Tuy nhiên, Apple có thể sẽ giữ lại những thay đổi lớn cho dòng sản phẩm kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone vào năm 2027. Do đó, phần khoét lỗ có thể được thu nhỏ trên iPhone 18, nhưng có thể vẫn giữ nguyên hình dạng viên thuốc trong khi Apple tiếp tục cải tiến công nghệ camera selfie dưới màn hình.

Các nhà cung cấp đang đẩy mạnh sản xuất các module mới dưới tấm nền, nhưng vẫn chưa rõ liệu công nghệ này có đủ độ tin cậy để sản xuất hàng loạt kịp thời cho sự kiện ra mắt vào năm sau hay không. Nếu Apple thành công, iPhone 18 Pro sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể đầu tiên về phần khoét lỗ ở mặt trước kể từ khi Dynamic Island ra mắt. Đối với những người dùng iPhone đã chờ đợi gần một thập kỷ để có màn hình sạch hơn, thông tin rò rỉ này là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Apple có thể sẵn sàng thực hiện bước chuyển đổi này trong thời gian tới.