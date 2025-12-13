SEA Games 33: Audition Việt Nam giành 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ nhưng... không tính xếp hạng

Trong khuôn khổ SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12/2025, đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ ở bộ môn Audition khi mang về tổng cộng 6 huy chương các loại, gồm 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Đây là lần đầu tiên Audition xuất hiện tại SEA Games với tư cách môn thể thao trình diễn có hệ thống huy chương riêng, tạo nên một cột mốc đáng nhớ cho Esports Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Audition Việt Nam giành HCV danh giá ở nội dung toàn đoàn.

Các nội dung thi đấu Audition tại SEA Games 33 diễn ra trong ba ngày, từ 10 đến 12/12, với sự góp mặt của bốn quốc gia gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Lào. Dù không được tính vào bảng tổng sắp huy chương chung do tính chất trình diễn, thành tích của Audition Việt Nam vẫn thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Hai HCV của đoàn Việt Nam đến từ những nội dung then chốt: Ở nội dung đơn nữ, tuyển thủ Lê Thị Hoài Phương (nickname VN_Elina) thể hiện phong độ vượt trội, giành ngôi vô địch với tổng điểm 3.717.195, bỏ xa các đối thủ trong khu vực. Tại nội dung đôi nam – nữ, cặp Lê Thị Hoài Phương và Lê Ngọc Trường Giang (VN_Demo) tiếp tục mang về niềm vui khi đánh bại đại diện chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2 - 0, qua đó khẳng định bản lĩnh thi đấu và khả năng phối hợp ở đẳng cấp cao.

Bên cạnh các HCV, Audition Việt Nam còn giành thêm 2 HCB và 2 HCĐ ở các nội dung còn lại.

Đội tuyển Audition Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 6 vận động viên, gồm ba nữ là Lê Thị Hoài Phương, Tô Ý Linh (VN_Linhh), Nguyễn Hồng Ngọc (VN_NguyenNgoc) và ba nam là Lê Ngọc Trường Giang, Doãn Công Thành (VN_Hare), Nguyễn Văn Huy (VN_Giyu). Các tuyển thủ đều được tuyển chọn từ hệ thống giải đấu quốc nội và trải qua quá trình tập huấn bài bản trước khi bước ra sân chơi khu vực.

Đáng chú ý, Việt Nam đã vượt qua chủ nhà Thái Lan, quốc gia có phong trào Audition phát triển sớm và mạnh, để giành những tấm HCV quan trọng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, kết quả này phản ánh rõ trình độ kỹ thuật, khả năng làm chủ sân khấu, cảm thụ âm nhạc và tâm lý thi đấu của các vận động viên Việt Nam, những yếu tố then chốt của một môn thể thao trình diễn đòi hỏi độ chính xác và bản lĩnh cao.

Với 6 huy chương giành được ngay trong lần đầu tham dự SEA Games, trong đó có 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, Audition Việt Nam đã khẳng định vị thế của thể thao điện tử trình diễn trên bản đồ Esports khu vực. Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa trước mắt, mà còn mở ra cơ hội để Audition tiếp tục được đầu tư, phát triển bài bản hơn trong hệ thống thể thao thành tích cao.