Top cực phẩm smartphone sẽ trình làng vào nửa cuối năm nay

Năm 2026 được xem là giai đoạn chuyển tiếp của ngành công nghiệp smartphone. Trong khi nhiều mẫu điện thoại ra mắt đầu năm chủ yếu tập trung vào nâng cấp cấu hình và phần mềm, các hãng công nghệ lớn đang chuẩn bị tung ra những thiết bị mang tính đột phá hơn trong những tháng cuối năm.

Ảnh minh họa.

Áp lực từ giá linh kiện tăng cao, tình trạng khan hiếm bộ nhớ RAM và cuộc đua AI ngày càng khốc liệt buộc các nhà sản xuất phải tìm kiếm những hướng đi mới. Điều đó khiến phân khúc điện thoại màn hình gập trở thành tâm điểm chú ý khi hàng loạt sản phẩm mới từ Apple, Samsung, Google và Xiaomi sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

Apple chuẩn bị bước vào cuộc đua điện thoại màn hình gập

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Apple có thể thay đổi chiến lược ra mắt iPhone trong năm nay. Thay vì giới thiệu toàn bộ dòng iPhone 18 cùng lúc, hãng sẽ trì hoãn phiên bản tiêu chuẩn iPhone 18 sang đầu năm 2027 để dành không gian cho một thiết bị hoàn toàn mới: iPhone Fold.

Trong khi đó, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ sở hữu màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình chính 7,8 inch khi mở ra. Thiết bị có thể chỉ dày khoảng 4,5 mm ở trạng thái mở hoàn toàn. Nhiều báo cáo dự đoán, mức giá của "siêu phẩm" sẽ dao động từ 1.800 đến 2.500 USD (từ 47,3 - 65,8 triệu đồng).

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Bên cạnh iPhone Fold, Apple nhiều khả năng vẫn sẽ ra mắt bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9/2026.

Các thông tin rò rỉ cho thấy, iPhone 18 Pro sẽ giữ nguyên kích thước màn hình 6,3 inch, iPhone 18 Pro Max duy trì màn hình 6,9 inch. Apple đang thử nghiệm hệ thống Face ID dưới màn hình nhằm thu nhỏ Dynamic Island. Tuy nhiên, camera selfie vẫn có thể xuất hiện dưới dạng lỗ khoét nhỏ ở góc trên màn hình.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là camera khẩu độ thay đổi (variable aperture). Công nghệ này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến và kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn. Trước đây Samsung từng áp dụng trên Galaxy S9 với hai mức khẩu độ f/1.5 và f/2.4 trong khi Huawei Mate 50 Pro hỗ trợ tới 10 mức khẩu độ từ f/1.4 đến f/4.0.

Ảnh concept iPhone Fold.

iPhone 18 Pro cũng được đồn đoán sử dụng cảm biến ảnh xếp chồng ba lớp mới do Samsung phát triển, giúp giảm nhiễu, cải thiện dải tương phản động và tăng tốc độ xử lý hình ảnh.

Về hiệu năng, dòng iPhone này có thể được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Một số nguồn tin cho rằng kiến trúc mới có thể mang lại hiệu suất cao hơn khoảng 15% và tiết kiệm điện năng hơn khoảng 30% so với thế hệ A19 hiện nay.

Samsung đặt cược vào điện thoại màn hình gập thế hệ mới

Sau thành công của Galaxy Z Fold 7, Samsung đang tiếp tục đầu tư mạnh vào dòng sản phẩm màn hình gập.

Một trong những thay đổi được mong đợi nhất trên Galaxy Z Fold 8 là dung lượng pin. Trong nhiều năm qua, Samsung gần như giữ nguyên viên pin 4.400mAh trên dòng Fold. Theo nguồn tin từ Hàn Quốc, Galaxy Z Fold 8 có thể được nâng lên khoảng 5.000mAh, giúp cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng.

Galaxy Z Fold 7.

Ngoài ra, Samsung sẽ áp dụng công nghệ tấm kim loại khoan laser mới nhằm giảm độ nhăn trên màn hình gập. Đây là một trong những điểm mà nhiều người dùng vẫn chưa hài lòng trên các thế hệ Fold hiện tại.

Một thay đổi khác có thể là sự trở lại của bút S Pen. Để giảm độ dày trên Galaxy Z Fold 7, Samsung đã loại bỏ bộ số hóa (digitizer) hỗ trợ bút. Tuy nhiên, các báo cáo mới cho thấy hãng đang nghiên cứu giải pháp mới để đưa S Pen quay trở lại trên Fold 8.

Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của một mẫu Galaxy Fold hoàn toàn mới với màn hình rộng. Thiết bị sẽ sở hữu màn hình chính OLED 7,6 inch tỷ lệ 4:3 cùng màn hình ngoài 5,4 inch.

Khác với tỷ lệ gần vuông trên Galaxy Z Fold 7, thiết kế mới hứa hẹn mang lại trải nghiệm xem video tốt hơn nhờ giảm viền đen khi phát nội dung màn hình rộng. Đồng thời, tỷ lệ này cũng phù hợp hơn cho việc đọc tài liệu, lướt web và làm việc đa nhiệm.

Thiết bị còn được đồn đoán hỗ trợ sạc không dây 25W, cao hơn mức 15W trên Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7.

Google, Xiaomi và cuộc đua AI trên smartphone

Google nhiều khả năng sẽ tiếp tục ra mắt dòng Pixel 11 vào tháng 8, duy trì lịch trình quen thuộc trong hai năm gần đây.

Thế hệ Pixel mới được kỳ vọng sử dụng chip Tensor G6 sản xuất trên tiến trình tiên tiến hơn của TSMC. Thay vì tập trung vào hiệu năng thuần túy, Tensor G6 hướng tới cải thiện hiệu quả năng lượng và khả năng xử lý AI.

Pixel 10 Pro.

Một số tính năng mới được đồn đoán của Pixel 11 Series bao gồm: quay video thiếu sáng tốt hơn, chế độ Cinematic Blur 4K 30fps và công cụ AI - cho phép điều chỉnh ánh sáng sau khi video đã được quay.

Google cũng sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống zoom AI sau khi Pixel 10 Pro nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ khả năng zoom từ 30x đến 100x.

Ở phía Xiaomi, hãng đã xác nhận lần đầu tiên tham dự triển lãm IFA Berlin. Nhiều nguồn tin cho rằng Xiaomi có thể tận dụng sự kiện này để giới thiệu một mẫu điện thoại màn hình gập mới.

Một số hình ảnh giao diện HyperOS nội bộ bị rò rỉ cho thấy sản phẩm sẽ có màn hình rộng theo phong cách "hộ chiếu", tương tự định hướng của Samsung và Apple.

OnePlus 13.

Nếu các tin đồn trở thành sự thật, nửa cuối năm 2026 có thể chứng kiến cuộc cạnh tranh sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây ở phân khúc điện thoại màn hình gập. Apple sẽ lần đầu "tham chiến" và các hãng smartphone Android liên tục thử nghiệm những thiết kế mới nhằm tạo khác biệt trên thị trường smartphone đang ngày càng bão hòa.