Những smartphone giá 2-4 triệu đồng đáng chú ý tại Việt Nam

Với ngân sách khoảng 2-4 triệu đồng, người dùng tại Việt Nam hiện có thể tìm một smartphone đáp ứng tốt các tác vụ phổ biến như gọi điện, nhắn tin, xem video, lướt mạng xã hội hay chụp ảnh. Một số mẫu thậm chí được trang bị màn hình 120 Hz, pin 6.000 mAh hoặc bộ nhớ trong lên tới 256 GB. Dưới đây là 5 mẫu đáng chú ý trong phân khúc này.

Galaxy A07

Galaxy A07 là lựa chọn phù hợp với người dùng ưu tiên thương hiệu quen thuộc và khả năng sử dụng lâu dài. Phiên bản 4 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong hiện có mức giá tham khảo khoảng 3,79 triệu đồng, trong khi các phiên bản bộ nhớ cao hơn sẽ vượt quá mức 4 triệu đồng.

Máy sử dụng màn hình 6,7 inch với tần số quét 90 Hz, mang lại trải nghiệm cuộn trang mượt hơn so với các smartphone giá rẻ sử dụng màn hình 60 Hz. Camera chính 50 MP cũng là điểm đáng chú ý trong phân khúc.

Galaxy A07 phù hợp với người dùng phổ thông, đặc biệt là những người muốn một thiết bị dễ sử dụng, có thương hiệu lớn và hệ sinh thái phần mềm tương đối hoàn thiện. Mẫu máy này cũng có phiên bản 5G với mức giá cao hơn, khoảng 5 triệu đồng tùy thời điểm và chương trình bán hàng.

Redmi 15C

Nếu ưu tiên thời lượng pin và màn hình lớn, Redmi 15C là một trong những lựa chọn nổi bật. Máy có màn hình 6,9 inch, tần số quét 120 Hz và pin 6.000 mAh - những thông số thường chỉ xuất hiện ở các mẫu máy cao hơn trước đây.

Phiên bản 4 GB RAM, 128 GB hiện được một số hệ thống bán với giá khoảng 4,2 triệu đồng, trong khi các kênh bán lẻ khác có thể đưa giá xuống dưới 4 triệu đồng. Máy cũng có camera chính 50 MP và hỗ trợ thẻ nhớ microSD, phù hợp với người thường xuyên lưu ảnh, video hoặc cài nhiều ứng dụng.

Điểm đáng chú ý nhất của Redmi 15C là sự kết hợp giữa màn hình 120 Hz và pin 6.000 mAh. Với người thường xuyên xem YouTube, TikTok, đọc báo hoặc sử dụng mạng xã hội, đây là lợi thế rõ rệt.

Tecno Spark 40

Tecno Spark 40 cho thấy sự cạnh tranh ngày càng mạnh của các thương hiệu Trung Quốc trong phân khúc giá rẻ. Hiện phiên bản 6/128 GB có giá khoảng 3,59 triệu đồng, trong khi bản 8/256 GB ở trạng thái không có sẵn ở hầu hết các cửa hàng.

Ưu điểm của Spark 40 nằm ở cấu hình bộ nhớ tương đối rộng so với giá bán. Người dùng có thể lựa chọn bản 8/256 GB trong trường hợp thường xuyên cài nhiều ứng dụng hoặc lưu trữ ảnh, video, nhưng sự có sẵn trên thị trường là rất hạn chế.

Trong tầm giá dưới 4 triệu đồng, đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc với người dùng quan tâm nhiều hơn đến cấu hình thay vì thương hiệu. Giá bán thực tế hiện dao động khá lớn giữa các hệ thống, do đó người mua nên kiểm tra phiên bản trước khi quyết định.

Honor X5c Plus

Honor X5c Plus là một lựa chọn khác ở khoảng dưới 4 triệu đồng. Tại một số hệ thống, phiên bản 4/64 GB được bán với giá khoảng 3,69 triệu đồng, trong khi bản 4/128 GB cũng chỉ đắt hơn 300.000 đồng.

Ở nhóm smartphone giá rẻ, Honor tập trung vào những nhu cầu thiết yếu, với màn hình lớn, pin dung lượng cao và cấu hình hướng tới các tác vụ hằng ngày. Máy phù hợp với người không yêu cầu hiệu năng cao nhưng muốn một thiết bị có thời lượng sử dụng tốt.