Starlink bắt đầu bán Internet vệ tinh tại Việt Nam

Sáng 13/8, bản đồ khả dụng của Starlink khu vực Việt Nam hiển thị trạng thái "Có sẵn" (Available now). Fanpage chính thức của dịch vụ cũng chạy quảng cáo với nội dung giới thiệu Internet "tốc độ cao, ổn định" với tốc độ có thể đạt hơn 340 Mbps và hướng đến website đặt hàng trực tuyến.

Khi truy cập, người dùng tại Việt Nam có thể điền địa chỉ để kiểm tra và tiến hành đặt hàng. Theo thông tin trên trang, dịch vụ này "không hợp đồng", cho dùng thử 30 ngày và thiết bị được "giao trong 1-2 tuần". Tuy nhiên, người đăng ký phải cung cấp thông tin định danh để sử dụng.

Website đặt hàng Starlink, sáng 13/8. Ảnh: Chụp màn hình

Starlink hiện cung cấp hai gói cước cho người dùng cá nhân tại Việt Nam, gồm gói Gia đình tốc độ tối đa 100 Mbps, giá thuê bao 1.131.990 mỗi tháng, và gói Gia đình tốc độ tối đa, giá 1.711.100 đồng. Trong khi đó, gói Doanh nghiệp có giá cước tính theo dung lượng.

Ngoài ra, người dùng sẽ phải mua thiết bị, với hai lựa chọn gồm Tiêu chuẩn 4 X và Mini. Trong đó, bản Mini có giá 8.655.300 đồng, với bộ thu phát nặng 1,1 kg, và tiêu thụ điện trung bình 25-40 W. Thiết bị tích hợp sẵn bộ định tuyến và được Starlink giới thiệu phù hợp với nhu cầu sử dụng Internet gọn nhẹ, tiêu thụ điện thấp, có thể dễ dàng mang theo.

Trong khi đó, Standard 4 X lớn hơn, nặng 2,9 kg, tiêu thụ điện trung bình 75-100 W và giá 10.269.900 đồng. Bộ này đi kèm Router 3 hỗ trợ Wi-Fi 6. Cả hai đều được thiết kế để hoạt động trong điều kiện gió mạnh trên 96 km/h và chống nước.

Như vậy, để bắt đầu sử dụng Internet vệ tinh Starlink, người dùng tại Việt Nam phải bỏ ra tối thiểu gần 10 triệu đồng, chưa tính chi phí vận chuyển. Việc thanh toán có thể thực hiện bằng thẻ ngân hàng hoặc Zalopay.

Fanpage Starlink quảng cáo dịch vụ tại Việt Nam, ngày 13/8/2026. Ảnh: Lưu Quý

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, phát triển. Hệ thống kết nối thiết bị của người dùng với vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), sau đó truyền dữ liệu qua trạm mặt đất để truy cập Internet toàn cầu.

Tại Việt Nam, Starlink được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh vào tháng 2. Trong giai đoạn đầu, dịch vụ được triển khai với bốn trạm gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

Đây được đánh giá là "mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng số chất lượng cao của Việt Nam". Dịch vụ cung cấp Internet băng rộng trên biển, trên không và khu vực đặc biệt khó khăn, ít người sinh sống, nơi mạng cố định và di động khó tiếp cận.

"Starlink là kênh dự phòng hiệu quả khi hệ thống mạng mặt đất gặp sự cố trong các tình huống thiên tai, thảm họa", đại diện Cục Viễn thông nhận định.

Thiết bị Internet vệ tinh Starlink của SpaceX trong lần thử nghiệm tại Hòa Lạc, Hà Nội, tháng 10/2023. Ảnh: Lưu Quý

Tuy nhiên, dịch vụ cũng bị đánh giá có giá cao hơn các gói cước cố định và di động trong nước, chi phí ban đầu lớn, trong khi tốc độ truy cập về lý thuyết nhỏ hơn so với dịch vụ truyền thống.

Khảo sát của VnExpress hồi đầu năm cho thấy, 74% trong số 8.500 người tham gia không dự định sử dụng Starlink do dịch vụ viễn thông mặt đất đã đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, 15% nói có nhu cầu, còn 11% đang cân nhắc.