vivo X Fold6 lộ thiết kế 4 màu cực đẹp, xác nhận pin khủng 7.000 mAh

vivo đang tích cực triển khai chiến dịch quảng bá cho mẫu smartphone màn hình gập X Fold6, dự kiến ra mắt vào tuần tới. Những đoạn teaser mới nhất đã xác nhận nhiều thông số ấn tượng, bao gồm dung lượng pin, chuẩn kháng nước và các tính năng kết nối của sản phẩm này.

Ông Han Boxiao, Giám đốc sản phẩm của vivo, đã tiết lộ rằng X Fold6 sẽ được trang bị viên pin khổng lồ 7.000 mAh. Để đạt được dung lượng này trong một thiết bị gập, vivo đã ứng dụng công nghệ "cực dương silicon thế hệ thứ 5" kết hợp với công nghệ pin bán rắn thế hệ thứ 3. Hãng tự tin rằng X Fold6 có thể cung cấp thời gian sử dụng lên đến 9,8 giờ ngay cả khi thực hiện các tác vụ nặng, tăng 30% so với thế hệ trước, X Fold5.

Ngoài thời lượng pin ấn tượng, vivo cũng xác nhận rằng X Fold6 sẽ đạt chuẩn kháng nước IPX8 và IPX9, đi kèm với hệ thống bản lề được nâng cấp hoàn toàn mới. Thêm vào đó, sản phẩm còn được trang bị hệ thống liên lạc cải tiến với các ăng-ten Wi-Fi và khuếch đại tín hiệu đời mới, đảm bảo kết nối luôn ổn định.

Mới đây, vivo đã công bố một đoạn video giới thiệu thiết kế và tên gọi của các tùy chọn màu sắc cho X Fold6, bao gồm Blue Hole, Salt Lake và Polar Night. Đặc biệt, hãng cũng cho ra mắt phiên bản giới hạn Black Gold Edition với các điểm nhấn màu vàng đồng sang trọng.

Dự kiến, vivo X Fold6 sẽ được trình làng tại Trung Quốc vào ngày 26 tháng 6 tới. Sản phẩm hứa hẹn mang đến không gian hiển thị rộng rãi với màn hình gập 8.02 inch, camera chính 200MP và chạy trên hệ điều hành OriginOS 6 Fold. Trái tim của máy sẽ là bộ vi xử lý Dimensity 9500 phiên bản đặc biệt, hứa hẹn mang lại hiệu suất đỉnh cao.