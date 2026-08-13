Samsung cần cải thiện điều này trên Galaxy S27 Ultra nếu muốn vượt iPhone 18 Pro

Theo thông tin rò rỉ mới nhất, Galaxy S27 Ultra có thể không sử dụng ISOCELL HPC, cảm biến camera 200 MP mới. Đây là điều đáng chú ý bởi HPC không đơn thuần là một cảm biến 200 MP khác.

Điểm đáng chú ý của ISOCELL HPC nằm ở công nghệ DeepPix, được thiết kế để tăng khả năng xử lý ánh sáng của cảm biến lên 60% mà không cần tăng kích thước từng điểm ảnh. Nhờ đó, cảm biến hướng tới cải thiện HDR, màu sắc và khả năng giữ lại chi tiết ở cả vùng sáng lẫn vùng tối.

Ảnh minh họa.

ISOCELL HPC cũng hỗ trợ HDR ở nhiều mức zoom ngay trên cảm biến, gồm 1,5x, 2x, 3x và 4x. Tốc độ chụp đạt tối đa 7,5 khung hình/giây ở độ phân giải 200 MP, 30 khung hình/giây ở 50 MP và 180 khung hình/giây ở 12,5 MP.

Nếu Galaxy S27 Ultra thực sự bỏ qua cảm biến này, người dùng có thể phải chờ thêm một thế hệ nữa để chứng kiến công nghệ cảm biến mới nhất của Samsung xuất hiện trên dòng smartphone cao cấp nhất của hãng.

Samsung từng giữ nguyên cảm biến trên dòng Ultra

Đây không phải lần đầu Samsung khiến những người quan tâm đến camera thất vọng. Galaxy S26 Ultra hiện sử dụng ISOCELL HP2, cảm biến đã xuất hiện từ năm 2023.

Trong khi đó, Samsung đã phát triển những cảm biến cao cấp hơn cho các ứng dụng khác. ISOCELL HPC được kỳ vọng sẽ giúp smartphone thu nhận ánh sáng hiệu quả hơn, qua đó cải thiện chất lượng ảnh trong những điều kiện khó như chênh sáng mạnh hoặc thiếu sáng.

Galaxy S26.

Việc không đưa công nghệ mới nhất lên mẫu điện thoại cao cấp nhất cũng khiến khoảng cách giữa phần cứng Samsung tự phát triển và sản phẩm thực tế trở nên đáng chú ý. Người dùng mua một smartphone Ultra thường không chỉ kỳ vọng thiết bị có thông số cao mà còn muốn tiếp cận những công nghệ hình ảnh tiên tiến nhất của nhà sản xuất.

Nếu Galaxy S27 Ultra tiếp tục sử dụng cảm biến cũ hơn, lợi thế của Samsung có thể không còn rõ ràng khi đặt cạnh những đối thủ đang tập trung mạnh vào camera.

iPhone 18 Pro và Pixel 11 Pro cũng chưa tạo đột phá lớn

Một lý do khiến Samsung có thể không chịu nhiều áp lực là cả Apple và Google cũng chưa có những thay đổi quá lớn về phần cứng camera trên thế hệ sắp tới.

iPhone 18 Pro được đồn đoán có thể sử dụng khẩu độ biến thiên nhưng thay đổi này khó tạo ra bước nhảy vọt trong mọi tình huống chụp ảnh do cảm biến smartphone vẫn có kích thước tương đối nhỏ.

Điện thoại Vivo.

Trong khi đó, một mẫu Pixel 11 sẽ tiếp tục sử dụng camera tele 10,8 MP. Dù thuật toán xử lý ảnh của Google vẫn có thể mang lại chất lượng tốt nhưng việc duy trì phần cứng tele độ phân giải thấp hơn có thể khiến hãng khó cạnh tranh về mặt thông số với những đối thủ tập trung mạnh vào camera.

Trong những năm gần đây, nhiều công nghệ camera di động tiên tiến lại xuất hiện trên các flagship Trung Quốc như Xiaomi, Vivo, Oppo, Honor và Huawei. Các hãng này đang đẩy mạnh sử dụng cảm biến kích thước lớn, camera độ phân giải cao và những hệ thống zoom chuyên dụng.

iPhone 18 Pro.

Vì vậy, nếu Samsung muốn Galaxy S27 Ultra thực sự tạo khác biệt, việc tận dụng những cảm biến mới như ISOCELL HPC có thể là một hướng đáng cân nhắc. Với người dùng, điều quan trọng không nằm ở con số 200 MP đơn thuần mà là khả năng thu sáng, giữ chi tiết, xử lý HDR và duy trì chất lượng hình ảnh khi chụp ở nhiều tiêu cự khác nhau.