Những chiêu thức giúp smartphone đạt điểm benchmark ấn tượng

Smartphone hiện đại ngày nay có tốc độ xử lý ấn tượng, trong đó nhiều người dùng mua điện thoại dựa trên các điểm số benchmark, vốn cho phép họ có cái nhìn định lượng về tốc độ thiết bị nhằm phục vụ mục đích sử dụng.

Nhiều người dùng thường dựa vào điểm benchmark để đưa ra quyết định mua sắm.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về hiệu năng của chúng, người dùng nên chú ý đến các trải nghiệm thực tế thay vì các điểm chuẩn benchmark. Điều này bắt nguồn từ những gian lận trong các phép thử, cho phép các nhà sản xuất “tăng tốc điện thoại” nhằm đánh lừa người dùng.

Một trong những ví dụ tiêu biểu nhất liên quan đến các phép thử dành cho hai mẫu điện thoại của RedMagic gần đây, buộc công ty đứng sau nhiều công cụ chấm điểm như 3DMark và PCMark là UL Solutions phải loại bỏ chúng ra khỏi cơ sở dữ liệu điểm chuẩn của họ.

Khi điểm benchmark không phản ánh đúng hiệu năng thực tế

Theo thông tin từ NotebookCheck, lý do cho việc này được UL Solutions đưa ra là vì “nhà sản xuất không tuân thủ các quy tắc đánh giá hiệu năng”. Cụ thể, RedMagic 11 Pro và RedMagic 11 Pro Plus đã bị xóa khỏi danh sách do vi phạm quy định về tối ưu hóa dành riêng cho bài kiểm tra hiệu năng.

Chính vì suy nghĩ này, nhiều nhà sản xuất tìm cách tối ưu điện thoại khi đưa lên các bài kiểm tra benchmark mà không phản ánh kết quả thực tế.

Hành động của UL Solutions được đưa ra sau khi một kênh YouTube Nhật Bản đã phát hiện rằng RedMagic 11 Pro đạt điểm số cao hơn khi chạy ứng dụng benchmark tiêu chuẩn so với phiên bản ẩn. Điều này cho thấy hãng đã tối ưu hóa phần cứng của điện thoại để đạt được điểm số cao nhất có thể, từ đó vi phạm quy tắc của UL Solutions.

Giải thích cho những cáo buộc, RedMagic khẳng định rằng các thiết bị của họ được thiết kế để mang lại hiệu suất cao, đặc biệt cho các trò chơi đòi hỏi cấu hình mạnh. Công ty cho biết hệ thống của họ tự động đánh giá tải ứng dụng và điều chỉnh tài nguyên phù hợp nhằm đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Dĩ nhiên, việc tối ưu hóa điện thoại để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra hiệu năng có thể mang lại lợi thế cạnh tranh. Nếu RedMagic thực hiện tối ưu hóa tương tự khi chạy các trò chơi 3D nặng, điểm số cao hơn có thể được biện minh. Vấn đề nằm ở chỗ, liệu việc tối ưu hóa này có được thực hiện một cách tự động hay không.

Theo đánh giá từ trang công nghệ PhoneArena, các trải nghiệm với RedMagic 11 Pro cho thấy thiết bị hoạt động rất mượt mà trong các tình huống thực tế, bao gồm cả chơi game và sử dụng các ứng dụng nặng. Bất chấp những tranh cãi xung quanh vấn đề về gian lận điểm chuẩn benchmark, nhiều người vẫn đánh giá rất cao trải nghiệm với thiết bị.