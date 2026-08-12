Thời điểm "đặt gạch" iPhone Ultra và iPhone 18 Pro bị rò rỉ

Sự kiện tháng 9 của Apple năm nay chắc chắn là sự kiện lớn nhất của công ty khi hãng chuẩn bị ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên. Và giờ đây, chúng ta đã có thông tin khá rõ ràng về thời điểm diễn ra sự kiện cũng như thời gian bắt đầu nhận đặt hàng trước.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, sự kiện của Apple sẽ chứng kiến ​​sự ra mắt của hàng loạt sản phẩm mới, từ iPhone Ultra và iPhone 18 Pro cho đến Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4. Chúng ta thậm chí có thể thấy sự xuất hiện của một chiếc Apple TV và HomePod mini mới. Tuy nhiên, quy trình đặt hàng trước cho iPhone mới trong năm nay có thể sẽ có sự thay đổi.

Ngày diễn ra sự kiện tháng 9 của Apple

Theo ông Gurman, sự kiện tháng 9 của Apple sẽ diễn ra vào tuần thứ hai của tháng 9, nhiều khả năng là vào thứ Tư, ngày 9/9.

Năm nay, ngày Lễ Lao động (Labor Day) rơi vào thứ Hai, ngày 7/9. Việc tổ chức sự kiện khi mọi người đang đi lại trong kỳ nghỉ lễ quốc gia là không hợp lý, vì vậy việc dời sự kiện của Apple sang giữa tuần là một quyết định đúng đắn.

Ông John Ternus.

Đây sẽ là sự kiện đầu tiên do tân CEO John Ternus chủ trì và sản phẩm được kỳ vọng lớn nhất chính là iPhone Ultra (hay còn gọi là iPhone Fold). Đây sẽ là chiếc điện thoại màn hình gập của Apple. Theo các tin đồn, máy dự kiến ​​có thiết kế ngắn và rộng giống như cuốn hộ chiếu, tương tự như Galaxy Z Fold 8.

Màn hình ngoài của iPhone Ultra sẽ có kích thước 5,4-5,5 inch, màn hình trong sẽ có kích cỡ 7,8 inch. Chiếc iPhone màn hình gập này sẽ được trang bị hệ thống camera kép 48MP ở mặt sau (không có ống kính tele), cảm biến vân tay Touch ID và viên pin lớn dung lượng 4.883 mAh.

iPhone Fold cũng sẽ loại bỏ hoàn toàn nếp gấp màn hình.

Ngày đặt trước và ngày phát hành dự kiến ​​của iPhone Ultra và iPhone 18 Pro

Thông thường, ngày đặt hàng trước cho iPhone mới là thứ Sáu ngay sau sự kiện tháng 9 của Apple; tuy nhiên, năm nay ngày đó rơi vào 11/9. Do đây cũng là dịp kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố, Gurman cho biết Apple sẽ dời ngày đặt hàng trước của iPhone Ultra và iPhone 18 Pro sang thứ Bảy, ngày 12/9.

Nếu thông tin này chính xác, nhiều khả năng ngày bán hàng của iPhone 18 Pro và iPhone Ultra sẽ là thứ Sáu (ngày 18/9) hoặc thứ Bảy (ngày 19/9).

Ảnh concept iPhone Ultra.

Tuy nhiên, cũng có khả năng ngày lên kệ của iPhone Ultra sẽ bị lùi sang tháng 10 do nguy cơ chậm trễ trong quá trình sản xuất. Trong khi đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn được bán ra đúng theo lịch trình thường lệ.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sở hữu camera có khẩu độ biến thiên (giúp kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn), chip A20 mạnh mẽ hơn, tùy chọn màu đỏ anh đào sẫm (dark cherry) mới, khu vực Dynamic Island nhỏ gọn hơn và dung lượng pin lớn hơn.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến được công bố chính thức vào nửa đầu năm 2027.