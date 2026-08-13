Loạt ảnh thú vị về hiện tượng "Mặt Trăng che Mặt Trời" sau 27 năm ở Châu Âu

Vào thứ Tư (ngày 12/8), Châu Âu vừa trải qua hiện tượng nhật thực toàn phần đầu tiên sau 27 năm chờ đợi. Sự kiện kỳ thú này đã thu hút đám đông lớn đổ xô đi quan sát trên khắp châu lục. Hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng đi vào giữa Trái Đất và Mặt Trời, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Khoảng một tỷ người trên thế giới đã sống trong khung cảnh bầu trời tối sầm hoàn toàn hoặc một phần.

Người dân đeo kính bảo hộ để quan sát nhật thực một phần ở Praha (Cộng hòa Séc).

Lần gần nhất lục địa Châu Âu chứng kiến nhật thực toàn phần là vào năm 1999. Trong đợt này, Tây Ban Nha cùng một số vùng thuộc Bồ Đào Nha, Greenland, Iceland và Bắc Nga đã may mắn quan sát trọn vẹn. Người dân tại các khu vực này được chiêm ngưỡng khoảnh khắc Mặt Trời bị che phủ hoàn toàn. Sự kiện đánh dấu cột mốc thiên văn quan trọng sau gần ba thập kỷ chờ đợi của châu lục.

Trái lại, phần còn lại của Châu Âu cùng Canada, Tây Bắc Châu Phi và bắc Mỹ chỉ thấy nhật thực một phần. Tại London, Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich đã đứng ra tổ chức sự kiện theo dõi quy mô lớn. Bầu trời quang đãng giúp việc quan sát hiện tượng trở nên vô cùng thuận lợi và dễ dàng. Dù vậy, nhiều người đã gặp khó khăn trong việc tìm mua kính xem nhật thực chuyên dụng trước đó.

Dưới đây là những hình ảnh thú vị của đợt nhật thực toàn phần vừa diễn ra ở Châu Âu.

Một cổ động viên dùng điện thoại di động quay video hiện tượng nhật thực trước trận đấu giao hữu trước mùa giải giữa Arsenal FC và Como Calcio tại sân vận động Emirates ở London (Anh).

Mọi người tập trung tại công viên El Cerro del Tio Pio ở Madrid (Tây Ban Nha) để quan sát nhật thực toàn phần.

Người dân theo dõi nhật thực tại Công viên Olympic ở Munich (Đức).

Hình ảnh nhật thực được chiếu trên màn hình sân vận động trước trận đấu siêu cúp UEFA giữa Paris Saint-Germain và Aston Villa ở Salzburg (Áo).

Một du khách đeo kính chuyên dụng để quan sát trong giai đoạn đầu của hiện tượng nhật thực toàn phần tại bãi biển Puerto de Sagunto gần Valencia (Tây Ban Nha).

Cánh đồng hoa hướng dương hiện lên như một bức tranh đơn sắc khi Mặt Trăng di chuyển ngang qua Mặt Trời ở Osorno (Tây Ban Nha).

Mặt Trăng đã che khuất hoàn toàn Mặt Trời, được quan sát từ Đài quan sát vật lý thiên văn Javalambre ở Arcos de las Salinas, gần Teruel (Tây Ban Nha).