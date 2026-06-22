Chỉ có hơn 7 triệu, mua smartphone nào vừa đẹp, vừa có pin "trâu"?

Sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các thương hiệu Android đã khiến phân khúc smartphone tầm trung trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nhiều mẫu smartphone tầm giá 7 triệu đồng hiện sở hữu thiết kế cao cấp, pin dung lượng lớn cùng hệ thống camera đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Đây là 5 lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn cân bằng giữa hiệu năng, thời lượng pin và chi phí đầu tư.

1. Honor X7d 5G

Giá bán từ: 7,19 triệu đồng

Honor X7d 5G hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc smartphone có thể đồng hành suốt ngày dài mà không phải lo lắng về pin. Máy được trang bị viên pin dung lượng lớn 6.500mAh, vượt xa mức phổ biến 5.000mAh trên nhiều thiết bị cùng tầm giá.

Honor X7d 5G.

Thiết kế của Honor X7d 5G theo xu hướng hiện đại với các cạnh phẳng, mặt lưng hoàn thiện tối giản và cụm camera được sắp xếp gọn gàng. Máy tạo cảm giác trẻ trung hơn nhiều so với những smartphone giá rẻ truyền thống. Màn hình lớn - 6,77 inch cùng tốc độ làm mới cao - 120Hz giúp việc xem phim và chơi game cũng trở nên thoải mái hơn.

2. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Giá bán từ: 7,32 triệu đồng

Điểm mạnh lớn nhất của Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G nằm ở màn hình chất lượng cao với độ sáng tốt và khả năng hiển thị màu sắc sống động. Bộ phận này mang lại lợi thế rõ rệt khi xem phim, chơi game hoặc sử dụng ngoài trời.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G.

Hệ thống camera của Redmi Note 14 Pro 5G cũng được đánh giá khá cao trong phân khúc với camera Chính 200 MP & Camera Phụ 8 MP, 2 MP. Ảnh chụp ban ngày từ máy có độ chi tiết tốt, màu sắc bắt mắt và khả năng xử lý HDR ổn định.

3. Vivo Y31d

Giá bán từ: 7,59 triệu đồng

Không quá nổi bật về cấu hình hay camera, vivo Y31d lại hướng tới nhóm người dùng ưu tiên sự ổn định.

Viên pin dung lượng lớn - 7200 mAh là điểm nhấn quan trọng nhất trên mẫu máy này. Nhờ phần cứng được tối ưu theo hướng tiết kiệm năng lượng, vivo Y31d có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong thời gian dài mà không cần sạc nhiều lần trong ngày.

Vivo Y31d.

Chưa hết, điện thoại còn có khả năng sạc nhanh 44W, thiết kế trẻ trung và bắt mắt. Khả năng nhiếp ảnh cũng khá tốt nhờ được nhà sản xuất tích hợp camera chính 50MP. Màn hình kích cỡ 6.75 inch cùng tần số quét 120 Hz mượt mà cũng là một điểm cộng của điện thoại Vivo.

4. Realme C85 5G

Giá bán từ: 7,59 triệu đồng

Realme từ lâu đã nổi tiếng với những mẫu smartphone có thiết kế năng động và hướng tới người dùng trẻ. Realme C85 5G tiếp tục duy trì triết lý đó với ngoại hình hiện đại, màu sắc nổi bật và độ hoàn thiện khá tốt trong phân khúc phổ thông.

Realme C85 5G.

Máy được trang bị màn hình lớn - 6,8 inch, phù hợp cho các nhu cầu giải trí như xem YouTube, TikTok hay chơi game nhẹ. Khả năng hỗ trợ mạng 5G cũng giúp thiết bị có lợi thế trong việc truy cập dữ liệu tốc độ cao. Viên pin dung lượng lớn - 700 mAh cũng giúp người dùng có thể thoải mái sử dụng suốt ngày dài.

5. Galaxy A36 5G

Giá bán từ: 7,73 triệu đồng

Trong nhóm smartphone dưới 7 triệu đồng, Galaxy A36 5G là đại diện nổi bật đến từ Samsung. Thiết bị thừa hưởng nhiều nét thiết kế từ dòng Galaxy cao cấp với cụm camera tối giản, khung máy gọn gàng và cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Galaxy A36 5G.

Lợi thế lớn của Galaxy A36 5G nằm ở phần mềm. Samsung hiện là một trong những hãng Android có chính sách cập nhật phần mềm và bảo mật tốt nhất trên thị trường, giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài. Màn hình 6,7 inch là điểm mạnh quen thuộc của Samsung với khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ và độ tương phản cao. Đây là yếu tố mang lại trải nghiệm tốt khi xem phim hay sử dụng mạng xã hội.

Dù sở hữu viên pin 5.000mAh quen thuộc, Galaxy A36 5G vẫn mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng nhờ khả năng tối ưu phần mềm. Máy đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, học tập và giải trí trong suốt một ngày dài mà không gây áp lực về thời lượng pin.