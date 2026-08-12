Đây là 5 lựa chọn smartphone 10 triệu đồng pin lớn, chip cực khỏe

Dưới đây là 5 lựa chọn smartphone 10 triệu đồng đáng sở hữu nhất hiện nay. Mỗi mẫu lại ưu tiên một thế mạnh khác nhau, từ hiệu năng, thời lượng pin đến độ bền và tính cơ động.

1. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Giá bán từ: 10,49 triệu đồng

Redmi Note 15 Pro 5G là lựa chọn đáng chú ý nếu người dùng đặt thời lượng sử dụng lên trước nhưng vẫn muốn hiệu năng ở mức khá. Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 7400-Ultra, nền tảng được xây dựng trên tiến trình 6 nm. Thiết bị phù hợp hơn với nhu cầu hàng ngày, đa nhiệm và chơi game ở mức vừa phải thay vì hướng đến nhóm người dùng đòi hỏi hiệu năng cao nhất.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G.

Điểm đáng giá nằm ở viên pin 6.580 mAh, kết hợp sạc có dây 45 W. Các thử nghiệm cho thấy máy có thể đạt thời lượng sử dụng dài, đặc biệt khi duyệt web và xem video. Màn hình AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 2772 x 1280 pixel, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa khoảng 3.200 nit cũng phù hợp với nhu cầu giải trí ngoài trời.

2. Oppo Reno10 Pro+ 5G

Giá bán từ: 10,49 triệu đồng

Nếu ưu tiên hiệu năng, Oppo Reno10 Pro+ 5G có lợi thế đặc biệt khi sử dụng Snapdragon 8+ Gen 1, chip cao cấp từng xuất hiện trên nhiều smartphone flagship. Dù đã ra mắt từ trước, nền tảng này vẫn có sức mạnh đáng kể cho chơi game, xử lý ảnh và đa nhiệm.

Oppo Reno10 Pro+ 5G.

Viên pin 4.700 mAh của điện thoại Oppo tuy không lớn bằng Redmi hay HONOR nhưng lại hỗ trợ sạc nhanh 100 W SUPERVOOC. Đây là lợi thế thực tế với người thường xuyên quên sạc hoặc cần bổ sung năng lượng nhanh trước khi ra ngoài.

Ngoài ra, Reno10 Pro+ 5G còn có hệ thống camera thiên về chụp chân dung - camera selfie 32MP, khác biệt với các mẫu chủ yếu tập trung vào dung lượng pin.

3. Samsung Galaxy A37 5G

Giá bán từ: 10,49 triệu đồng

Galaxy A37 5G hướng đến nhóm người dùng muốn một thiết bị dễ sử dụng lâu dài hơn là chạy theo thông số phần cứng cao nhất. Máy sở hữu pin 5.000 mAh, màn hình Super AMOLED 6,7 inch, tần số quét tối đa 120 Hz, cùng khả năng chống bụi, nước đạt chuẩn IP68.

Samsung Galaxy A37 5G.

Về hiệu năng, Galaxy A37 5G sử dụng Exynos 1480. Viên pin 5.000 mAh cũng được tối ưu cho hoạt động dài ngày, trong khi hệ điều hành Android 16 và One UI 8.5 mang đến nền tảng phần mềm mới hơn.

Đây là lựa chọn phù hợp với người cần smartphone phục vụ công việc, hay lướt mạng xã hội, quay chụp và giải trí nhưng vẫn coi trọng khả năng cập nhật phần mềm và độ bền thiết bị.

4. HONOR X9d 5G

Giá bán từ: 10,06 triệu đồng

Nếu tiêu chí quan trọng nhất là hạn chế phải sạc điện thoại, HONOR X9d 5G sẽ là lựa chọn tối ưu nhờ được tích hợp viên pin 8.300 mAh. Máy sử dụng chip Snapdragon 6 Gen 4, RAM 8 GB hoặc 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB hoặc 512 GB.

HONOR X9d 5G.

Màn hình AMOLED 6,79 inch, độ phân giải 1200 x 2640 pixel và tần số quét 120 Hz của máy đáp ứng tốt nhu cầu xem video, đọc nội dung và chơi game. Camera chính có độ phân giải 108 MP, đi kèm camera góc siêu rộng 5 MP.

5. Sony Xperia 10 VII

Giá bán từ: 9,99 triệu đồng

Sony Xperia 10 VII đi theo hướng khác hoàn toàn. Máy có màn hình OLED 6,1 inch, độ phân giải FHD+, tần số quét 120 Hz, chip Snapdragon 6 Gen 3, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Viên pin 5.000 mAh được đặt trong thân máy với kích thước gọn nhẹ.

Sony Xperia 10 VII.

Điểm đặc biệt của Xperia 10 VII là khả năng mở rộng bộ nhớ bằng microSD tối đa 2 TB và vẫn giữ giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Máy có camera chính 50 MP cùng camera góc rộng 13 MP và camera trước 8 MP. Sony cam kết 4 năm cập nhật hệ điều hành và 6 năm cập nhật bảo mật.

Vì vậy, Xperia 10 VII không phải lựa chọn dành cho người tìm hiệu năng chơi game mạnh nhất trong tầm giá. Thay vào đó, kích thước gọn, trọng lượng nhẹ, pin 5.000 mAh, khe microSD và giắc tai nghe khiến mẫu máy này phù hợp hơn với người dùng coi trọng tính cơ động và khả năng lưu trữ linh hoạt.