Giá iPhone 18 Pro lại gây lo ngại, có thể chạm mốc không thể ngờ

Theo dữ liệu từ TrendForce, chi phí sản xuất của iPhone 18 Pro cao hơn gần 40% so với phiên bản tiền nhiệm, iPhone 17 Pro. Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này là tình trạng thiếu linh kiện và giá bộ nhớ tăng cao, trong khi các nhà sản xuất bộ nhớ vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu.

Cụ thể, chi phí linh kiện cho phiên bản iPhone 18 Pro 256 GB đã tăng 38% so với iPhone 17 Pro. Điều đó đồng nghĩa với việc giá bán lẻ mới sẽ cao hơn - một điều gần như không thể tránh khỏi. Đáng chú ý, bộ nhớ hiện chiếm tới 34% tổng chi phí sản xuất, tăng mạnh từ mức 10% trước đây, và có khả năng tiếp tục tăng lên 40% vào nửa đầu năm 2027. Trong khi đó, chi phí cho màn hình và chip xử lý, vốn là những linh kiện đắt nhất, lại giảm đi.

Tình hình hiện tại đang trở nên khó kiểm soát. Có thông tin cho rằng Trung Quốc có thể mở thêm nhà máy để cân bằng nhu cầu, nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, chi phí sản xuất vẫn đang tăng vọt. TrendForce cho biết Apple có thể áp dụng chiến lược tương tự như với các phiên bản MacBook gần đây: chấp nhận giảm một phần lợi nhuận gộp để việc tăng giá trở nên hợp lý và không ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Báo cáo từ Instant Digitals trên Weibo cho biết, tại Trung Quốc, giá iPhone 18 Pro có thể lên tới 9.999 nhân dân tệ (khoảng 38,7 triệu đồng), tăng 1.000 nhân dân tệ so với mức 8.999 nhân dân tệ (khoảng 34,9 triệu đồng) của iPhone 17 Pro. Tại Mỹ, iPhone 17 Pro được bán với giá 1.099 USD (khoảng 28,7 triệu đồng), tuy nhiên giá tại Trung Quốc thường cao hơn do thuế. Trong thực tế, đây là mức giá rẻ hơn so với ước tính là 1.539 USD, do Apple đã chịu một phần chi phí.

Trước khi các mẫu iPhone mới ra mắt, giá của các mẫu máy cũ có thể sẽ tăng lên, một điều không thể tránh khỏi để Apple duy trì doanh thu. Mặc dù Apple sở hữu nguồn lực tài chính lớn, việc giảm giá để gánh chịu chi phí không phải là một lựa chọn khả thi, vì điều này có thể không có lợi cho cổ đông.

Việc tăng giá đã khiến giá cổ phiếu của Apple giảm nhẹ, nhưng không mất nhiều thời gian để phục hồi. Theo TrendForce, chi phí bộ nhớ đã tăng gấp 5 đến 7 lần kể từ đầu năm 2025, ảnh hưởng nặng nề đến các nhà sản xuất điện thoại Android tầm trung và giá rẻ.

Những dữ liệu trên cho thấy, việc mua điện thoại hiện nay có thể trở thành một thứ xa xỉ hơn là một nhu cầu thiết yếu, khiến người tiêu dùng cân nhắc giữa việc đầu tư vào một chiếc điện thoại cao cấp hoặc hạng sang thay vì một chiếc điện thoại tầm trung.