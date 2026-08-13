Thích cảm giác “chốt đơn”, người phụ nữ đặt hơn 2.000 đơn hàng rồi "bùng" tiền

Một phụ nữ 32 tuổi ở Osaka, Nhật Bản vừa bị bắt sau khi sử dụng 238 tài khoản khác nhau để đặt hơn 2.000 đơn hàng trên cửa hàng trực tuyến của Shueisha, với tổng giá trị khoảng 4,3 tỷ yên (hơn 700 tỷ đồng), nhưng không thanh toán bất kỳ đơn hàng nào.

Đặt hàng trị giá hàng trăm tỷ đồng nhưng không trả một xu

Shueisha là một trong những nhà xuất bản manga lớn nhất Nhật Bản, họ đã chịu thiệt hại đáng kể sau khi một phụ nữ liên tục đặt hàng với số lượng khổng lồ trên cửa hàng trực tuyến của công ty rồi tìm cách hủy hoặc từ chối nhận hàng.

Nghi phạm được xác định là Mayu Yoshida, 32 tuổi, một nhân viên nhà hàng sống tại Osaka.

Trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến 2025, Yoshida sử dụng tới 238 tài khoản khác nhau để thực hiện hơn 2.000 đơn hàng, với tổng giá trị hàng hóa lên tới khoảng 4,3 tỷ yên (khoảng 700 tỷ đồng).

Điều đáng nói là người phụ nữ này không thực sự có ý định mua số hàng trên.

Cô thích cảm giác được "chốt đơn" nhưng lại không thanh toán tiền.

Theo điều tra, Yoshida đã lợi dụng hệ thống thanh toán trả trước tại các cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản. Hình thức này cho phép khách đặt hàng trực tuyến rồi đến cửa hàng tiện lợi thanh toán. Chỉ sau khi nhận được tiền, người bán mới tiến hành gửi sản phẩm.

Yoshida đặt hàng nhưng cố tình không thanh toán. Sau một khoảng thời gian nhất định, đơn hàng sẽ tự động bị hủy.

Ở một số trường hợp khác, cô lựa chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng, sau đó từ chối nhận khi nhân viên giao tới.

Thiệt hại không chỉ nằm ở phí vận chuyển

Thoạt nhìn, việc một khách hàng không nhận vài đơn hàng có vẻ không gây thiệt hại đáng kể. Thế nhưng, với hàng nghìn đơn hàng, đó sẽ là con số khổng lồ.

Shueisha ước tính hành vi của Yoshida khiến công ty chịu khoản thiệt hại trực tiếp khoảng 7,5 triệu yên (hơn 1,2 tỷ đồng) liên quan đến phí vận chuyển và xử lý đơn hàng.

Ngoài ra, công ty còn phải đối mặt với những thiệt hại gián tiếp. Một số sản phẩm mà Yoshida đặt mua bị hệ thống ghi nhận là “hết hàng”, khiến những khách hàng thực sự có nhu cầu không thể mua được sản phẩm trong thời gian đó.

Vì vậy, giá trị 4,3 tỷ yên không phải số tiền mà Shueisha thực tế bị mất, mà là tổng giá trị hàng hóa được đặt qua các đơn hàng mà Yoshida không thanh toán.

Sau khoảng một năm điều tra, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Yoshida vào ngày 4/8.

Đối diện với bằng chứng, người phụ nữ thừa nhận đã sử dụng 238 tài khoản để đặt hơn 2.000 đơn hàng. Tuy nhiên, cô phủ nhận việc có ác ý với Shueisha. Lý do cô đưa gây bất ngờ: “Đặt hàng khiến tôi cảm thấy thư giãn”.

Khi được hỏi về động cơ, Yoshida cho biết hành vi này xuất phát từ việc bị căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày.

Cô nói rằng mình không có thù oán với Shueisha. Việc đặt những món hàng yêu thích trước khi chúng bán hết mang lại cho cô cảm giác thỏa mãn và giải tỏa khi được "chốt đơn" như vậy.

Điều này khiến vụ việc trở nên đặc biệt kỳ lạ, Yoshida không đặt hàng để bán lại kiếm lời, cũng không nhằm chiếm đoạt sản phẩm. Chính hành động đặt hàng mới là thứ đem lại cảm giác hài lòng cho cô, trong khi những món đồ cuối cùng bị hủy hoặc trả lại.

Câu chuyện cũng cho thấy một mặt trái ít được chú ý của thương mại điện tử, một đơn hàng ảo vẫn có thể tạo ra chi phí thật. Khi một người cố tình đặt hàng hàng nghìn lần, hệ thống logistics, kho hàng và cả những khách hàng thực sự đều phải gánh hậu quả.