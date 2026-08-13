Redmi K100 Pro Max sở hữu cấu hình khiến flagship phải dè chừng

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu hai mẫu điện thoại mới, Redmi K100 Pro và K100 Pro Max, tại thị trường Trung Quốc. Cả hai thiết bị đều được trang bị chip xử lý cao cấp của Qualcomm, màn hình OLED với tần số quét cao, pin dung lượng lớn và camera chính lên đến 200 MP.

Redmi K100 Pro

Đầu tiên, Redmi K100 Pro được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5V Series, vốn có một GPU ít hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Máy sử dụng RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.1, cùng hệ thống làm mát bằng đá có diện tích tản nhiệt lên đến 5.150 mm². Đặc biệt, thiết bị này còn tích hợp card đồ họa rời D2 do Redmi sản xuất và chip tăng cường tín hiệu T1+.

Màn hình của Redmi K100 Pro có kích thước 6,59 inch, độ phân giải 2.510 x 1.156 pixel, hỗ trợ tần số quét 185Hz và đạt độ sáng tối đa 2200 nits. Camera selfie 32 MP và camera chính 200 MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS) cùng camera tele 50 MP và camera siêu rộng 8 MP là những điểm nhấn trong hệ thống máy ảnh.

Về pin, Redmi K100 Pro sở hữu viên pin 8.580 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Máy có độ dày 8,55mm và nặng 218 gram, với 4 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Ánh nhũ và đỏ Cabernet Sauvignon.

Redmi K100 Pro Max

Redmi K100 Pro Max có nhiều cải tiến so với phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm màn hình lớn hơn 6,9 inch với độ phân giải 2.608 x 1.200 pixel và hệ thống làm mát được mở rộng lên 6.300 mm². Hệ thống máy ảnh của phiên bản này cũng được nâng cấp với cảm biến chính 200 MP, cảm biến tele dạng kính tiềm vọng 50 MP và cảm biến siêu rộng 50 MP.

Viên pin của Redmi K100 Pro Max có dung lượng 9.070 mAh, hỗ trợ các tính năng sạc tương tự như phiên bản Pro. Mặc dù có kích thước lớn hơn, máy vẫn giữ độ dày 8,45 mm và nặng 238 gram, với mặt lưng bằng sợi thủy tinh và các tùy chọn màu sắc đa dạng.

Nói về giá thành, Redmi K100 Pro có mức khởi điểm 3.699 nhân dân tệ (~14,3 triệu đồng) cho phiên bản 12/256 GB, trong khi phiên bản 12/512 GB có giá 4.099 nhân dân tệ (~15,86 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất 16/512 GB có giá 4.699 nhân dân tệ (~18,2 triệu đồng).

Đối với Redmi K100 Pro Max, giá bán lẻ bắt đầu từ 4.499 nhân dân tệ (~17,42 triệu đồng) cho phiên bản 12/256 GB, và lên đến 5.999 nhân dân tệ (~23,14 triệu đồng) cho phiên bản 16 GB/1 TB.