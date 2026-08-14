iPhone 17 bất ngờ rẻ hơn, thời điểm mua đã đến?

Nguyên nhân chính được cho là do chi phí linh kiện phần cứng trong ngành công nghiệp điện thoại đang gia tăng. Trong bối cảnh iPhone 18 dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau, việc giá iPhone 17 có thể tăng trong thời gian tới trở thành một vấn đề đáng lưu tâm.

Không mua iPhone 17 lúc này thì còn chờ đến bao giờ?

Hiện tại, đây có thể là thời điểm lý tưởng để người tiêu dùng cân nhắc mua iPhone 17 trước khi giá sản phẩm tăng. Trên các nền tảng thương mại điện tử, giá của iPhone 17 đã giảm từ mức 24,99 triệu xuống còn khoảng 21,99 triệu đồng. Tại các nhà bán lẻ, giá cũng dao động khoảng 23,49 đến 23,99 triệu đồng.

Ra mắt vào tháng 9/2025, iPhone 17 là một trong những mẫu điện thoại mới nhất của Apple. Sản phẩm này được giới thiệu cùng với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, nhưng đi kèm mức giá thấp hơn một chút. Đến nay, iPhone 17 vẫn là một lựa chọn hấp dẫn nhờ vào các tính năng và thông số kỹ thuật nổi bật.

Màn hình OLED Super Retina XDR 6,3 inch của iPhone 17 có tần số quét 120Hz - một tính năng trước đây chỉ có trên các dòng Pro. Màn hình này không chỉ có độ sáng ấn tượng mà còn tương thích với công nghệ ProMotion.

iPhone 17 sở hữu nhiều tính năng "đáng tiền".

Đối với camera, iPhone 17 được trang bị camera chính với cảm biến 48 MP cùng camera siêu rộng sử dụng cảm biến 48 MP, trong khi camera trước có cảm biến 24 MP hỗ trợ các tính năng đặc biệt cho ảnh selfie và cuộc gọi video.

Ngoài ra, iPhone 17 được trang bị chip A19, được thiết kế để tối ưu hóa các tính năng của iOS 26 và Apple Intelligence. Pin của máy cũng có dung lượng lớn hơn giúp mang lại thời gian sử dụng lâu hơn so với iPhone 16.