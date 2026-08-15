3 loại đèn màn hình đáng tham khảo cho người hay "cày đêm"

BenQ ScreenBar Halo 2

Giá tham khảo: 4,99 triệu đồng

BenQ ScreenBar Halo 2.

ScreenBar Halo 2 có thiết kế tối giản quen thuộc của BenQ nhưng được hoàn thiện theo hướng cao cấp hơn. Thanh đèn làm từ kim loại màu xám đậm, các chi tiết ghép nối chắc chắn và cho cảm giác đồng bộ với những màn hình hiện đại. Điểm chú ý nằm ở hệ thống đèn kép gồm đèn chiếu phía trước và đèn nền phía sau màn hình, đặc biệt hữu ích khi làm việc trong phòng tối, giúp giảm độ tương phản giữa màn hình và môi trường xung quanh.

BenQ tiếp tục sử dụng công nghệ quang học bất đối xứng ASYM-Light độc quyền nhưng đã nâng cấp đáng kể ở thế hệ mới. Hệ thống gồm 8 vùng phản xạ kết hợp 12 thấu kính quang học giúp ánh sáng được tập trung xuống mặt bàn thay vì phản chiếu lên màn hình. Theo công bố của hãng, góc cắt chống chói đạt 18 độ.

ScreenBar Halo 2 hỗ trợ nhiều loại màn hình khác nhau, từ màn hình phẳng đến màn hình cong có độ cong từ 1000R đến 1800R, đồng thời tương thích với độ dày từ 0,43cm đến 6cm. Thay vì các nút cảm ứng đơn giản như nhiều sản phẩm trên thị trường, BenQ trang bị một núm xoay riêng với màn hình hiển thị thông số trực quan để người dùng theo dõi độ sáng, nhiệt độ màu và trạng thái hoạt động.

Thanh đèn có thể tạo độ rọi trung tâm lên tới 1.000 lux và vùng chiếu sáng rộng khoảng 85 x 50cm. Cường độ sáng được tinh chỉnh vô cấp từ 1 đến 100%, trong khi nhiệt độ màu trải dài từ 2.700K đến 6.500K.

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar

Giá tham khảo: 1,09 triệu đồng

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar.

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar sở hữu thiết kế thanh dài tinh giản, được gắn trực tiếp lên cạnh trên màn hình thông qua giá đỡ nam châm và kẹp cố định thông minh. Cơ chế treo độc đáo giúp đèn không chiếm diện tích nào trên mặt bàn, giữ cho khu vực làm việc luôn gọn gàng và thoáng rộng.

Sản phẩm này phù hợp với màn hình máy tính để bàn có độ dày lên đến 32mm, có thể được lắp đặt trên màn hình có độ dày dưới 10mm và cả màn hình cong nhưng cần phải hỗ trợ thủ công khi điều chỉnh góc (không khuyến khích sử dụng trên máy tính xách tay).

Điểm mạnh của đèn Xiaomi là thiết kế quang học chống chói với góc chiếu tối ưu. Ánh sáng được hướng xuống bàn làm việc thay vì chiếu thẳng vào màn hình, giúp giảm hiện tượng phản chiếu. Monitor Light Bar hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ màu từ tông vàng ấm 2.700K đến trắng lạnh 6.500K.

Baseus i-wok 3 Asymmetric Light Source Magnetic

Giá tham khảo: 990.000 đồng.

Baseus i-wok 3 Asymmetric Light Source Magnetic.

Đèn treo màn hình Baseus i-wok 3 cung cấp ba chế độ chiếu sáng với các mức nhiệt độ màu khác nhau: 2.700K, 4.000K và 5.500K. Sản phẩm sử dụng công nghệ chiếu sáng không đối xứng, là một tính năng đặc biệt giúp tránh hiện tượng bóng phản chiếu trên màn hình và loại bỏ hiện tượng chói gây hại cho mắt.

Với thiết kế từ tính, đèn Baseus i-wok 3 có thể được cố định trên màn hình mà không cần dùng đến công cụ hỗ trợ. Thiết kế từ tính còn giúp đèn bám chắc vào màn hình, tránh rơi rớt khi điều chỉnh hoặc di chuyển màn hình, mang lại sự tiện lợi và an tâm cho người sử dụng.

Baseus i-wok 3 có thể xoay được 270 độ, cho phép điều chỉnh góc chiếu sáng theo ý muốn để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tính năng này giúp tối ưu hóa hiệu quả chiếu sáng và tạo sự thoải mái cho người dùng, đặc biệt khi cần thay đổi góc làm việc hoặc khi cần ánh sáng chiếu từ nhiều hướng khác nhau.