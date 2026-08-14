3 nâng cấp sẽ có trên camera iPhone 18 Pro

Hàng năm, Apple đều cải tiến camera iPhone theo nhiều cách. Năm ngoái, với dòng iPhone 17, camera trước hỗ trợ tính năng Center Stage là một điểm nhấn lớn, riêng cặp iPhone 17 Pro được trang bị ống kính tele cải tiến mạnh mẽ.

iPhone 17 Pro.

Đối với iPhone 18 Pro năm nay, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho biết, chúng ta sẽ được chứng kiến ​​"bước tiến lớn nhất về phần cứng camera" trong suốt một thời gian dài.

Cho đến nay, các tin đồn chỉ ra iPhone 18 Pro sẽ có ba nâng cấp chính trên camera:

- Camera chính có khẩu độ biến thiên

- Khẩu độ rộng hơn cho camera tele

- Các tính năng phần mềm chuyên nghiệp (pro-focused)

Khẩu độ biến thiên sẽ là tính năng mới quan trọng nhất, tùy thuộc vào chi tiết triển khai thực tế. Tính năng này đã được đồn đoán từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa rõ chính xác Apple sẽ ứng dụng như thế nào vào trải nghiệm người dùng.

Ảnh minh họa.

Ví dụ, chúng có thể cho phép người dùng tùy chỉnh tiêu điểm và độ sâu trường ảnh (depth of field) cho từng bức ảnh theo ý muốn, mở ra nhiều cơ hội sáng tạo phong cách hơn. Ngoài ra, tính năng này có thể mang lại chế độ Chân dung (Portrait mode) cải tiến, khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn, khả năng thích ứng linh hoạt hơn cho các kiểu chụp khác nhau.

Việc camera tele có khẩu độ lớn hơn đồng nghĩa với hiệu suất chụp thiếu sáng sẽ tốt hơn—khắc phục điểm yếu hiện tại của loại ống kính này.

Nhà phân tích Aaron Tilley từng báo cáo trên tờ The Information:

"Camera trên các mẫu iPhone 18 Pro sắp ra mắt của Apple sẽ bắt đầu tiệm cận trình độ của các máy ảnh chuyên nghiệp với nhiều tính năng nâng cao. Công ty đang có kế hoạch nâng cấp ứng dụng camera tích hợp trên điện thoại thông minh của mình; ứng dụng camera hiện tại trên iPhone chủ yếu chỉ bao gồm các tùy chọn điều khiển cơ bản."

Năm ngoái, Apple đã giới thiệu tính năng phần mềm Dual Capture (chụp kép) dành riêng cho các mẫu iPhone mới nhất. Năm nay, chúng ta sẽ thấy thêm một số tính năng phần mềm độc quyền dành cho dòng iPhone 18 Pro.

Ngoài những thay đổi này, nút Camera Control cũng được kỳ vọng sẽ có những cải tiến mới trong năm nay.

Còn khoảng 1 tháng nữa, dòng iPhone 18 Pro sẽ được Apple công bố chính thức. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo!