Bí mật giúp Sony Xperia 1 VIII đắt khách dù có giá cao

Tham vọng của Sony với Xperia 1 VIII có lẽ là cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra thông qua thiết kế được cải tiến cùng hệ thống camera được nâng cấp. Tuy nhiên, mẫu flagship Nhật Bản này lại có phạm vi phát hành khá hạn chế và mức giá cao ngất ngưởng. Dù vậy, hãng vẫn bày tỏ sự hài lòng với tình hình kinh doanh của sản phẩm.

Xperia 1 VIII đạt doanh số cao tại nhiều thị trường

Xperia 1 VIII đang có doanh số rất tốt tại cả Nhật Bản và châu Âu. Trong cuộc phỏng vấn với tờ IT Media của Nhật Bản, các lãnh đạo của Sony Mobile là Sohachi Ike và Eri Kitazawa cho biết doanh số tại châu Âu đã tăng trưởng đáng kể nhờ việc củng cố kênh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng.

Sony Xperia 1 VIII.

Nhiều khách hàng cũng rất hài lòng với sản phẩm, đặc biệt là phiên bản bộ nhớ 1TB và màu Native Gold (Vàng nguyên bản). Tại Nhật Bản, giá của chiếc điện thoại này đã tăng lên, vượt mốc 200.000 yên. Ở các thị trường quốc tế, Xperia 1 VIII có giá khởi điểm 1.500 euro tại châu Âu và 1.400 bảng Anh tại Vương quốc Anh; mức giá này ngang với Xperia 1 VII nhưng vẫn cao hơn so với hầu hết các mẫu điện thoại flagship khác.

Tại Việt Nam, Sony Xperia 1 VIII về nước theo đường chính hãng với giá 38,99 triệu đồng - khá cao khi so sánh với iPhone 17 Pro Max (từ 34,99 triệu đồng) và Galaxy S26 Ultra (từ 30,49 triệu đồng).

Giắc cắm tai nghe 3,5 mm và khe cắm thẻ nhớ microSD

Sony đặc biệt chú trọng duy trì những nét đặc trưng riêng biệt trên các dòng điện thoại của mình. Hãng khẳng định rằng việc hỗ trợ thẻ nhớ microSD và giắc cắm tai nghe 3,5 mm là những yếu tố "không thể thiếu" tạo nên bản sắc của sản phẩm. Điều này cho thấy các tính năng này sẽ tiếp tục xuất hiện trên những mẫu điện thoại trong tương lai của hãng.

Cận cảnh camera của Sony Xperia 1 VIII.

Các nghiên cứu nội bộ cũng cho thấy, khách hàng của Sony đánh giá cao những đặc điểm này. Ông Sohachi Ike - Giám đốc điều hành tại Sony Mobile cũng chia sẻ rằng công ty đặt mục tiêu giữ nguyên thiết kế đặc trưng và tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn lại thiếu vắng các số liệu cụ thể về doanh số bán ra của dòng điện thoại Sony. Đã từ lâu, công ty không còn nằm trong top 5 nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới; đồng thời, hãng cũng đang tụt hậu xa tại thị trường Nhật Bản – Apple đang thống trị còn Samsung tăng trưởng nhanh chóng.

Sony hoàn toàn có thể làm tốt hơn

Thực tế, Sony hoàn toàn có thể nhanh chóng trở thành "đối thủ" xứng tầm của Apple và Samsung nếu hãng tìm được cách giảm giá thành sản phẩm. Trong bài đánh giá chuyên sâu về chiếc Xperia 1 VIII, chuyên trang công nghệ Phone Arena cho rằng đây là một chiếc điện thoại thực sự xuất sắc, rào cản duy nhất ngăn sản phẩm này thành công chính là mức giá.

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Tất nhiên, chúng ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng khiến giá của tất cả các thiết bị công nghệ tiêu dùng đều "leo ​​thang". Rõ ràng, tình hình này sẽ không mang lại nhiều lợi thế cho Sony nhưng sẽ rất thú vị nếu doanh số của hãng lại tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp hoàn cảnh đó.