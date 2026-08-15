Thứ từng làm nên lợi thế điện thoại Android đang biến mất ra sao?

Giá năng lượng toàn cầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông đã tác động mạnh mẽ đến sức mua của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt RAM kéo dài đã làm tăng chi phí linh kiện, khiến các nhà sản xuất smartphone gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung. Sự kết hợp của những yếu tố này đã dẫn đến việc các nhà sản xuất phải tăng giá hoặc thậm chí đóng cửa hoàn toàn.

Giá bán từng là một lợi thế của điện thoại Android so với iPhone.

Theo báo cáo doanh số smartphone quý 2/2026 của Counterpoint Research cho thấy, doanh số bán hàng tại Mỹ đã giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của các thương hiệu lớn như Apple, Google, Motorola và Samsung cũng ghi nhận mức giảm 4%. Tình hình tài chính khó khăn đã khiến doanh số bán hàng tại Mỹ giảm tổng cộng 45% so với năm trước, đặc biệt là trong phân khúc smartphone dưới 100 USD, với mức giảm lên tới 64%.

Counterpoint cho biết nguyên nhân chính là do một số nhà sản xuất đã tăng giá bán hoặc rút lui khỏi phân khúc này. Các điện thoại trả trước giá rẻ mang thương hiệu của nhà mạng cũng đang mất dần thị phần, khi chi phí linh kiện tăng cao buộc các nhà mạng phải điều chỉnh giá, làm thu hẹp khoảng cách giá với các thiết bị của các thương hiệu lớn như Samsung và Motorola.

Mặc dù doanh số bán điện thoại trả trước nói chung đã giảm 11% trong quý 2/2026, nhưng thị phần của điện thoại trả trước giá rẻ của Samsung và Motorola lại tăng lên, nhờ vào việc các công ty nhỏ hơn phải tăng giá hoặc rời khỏi thị trường.

Các thương hiệu lớn tăng doanh số nhờ nhiều hãng nhỏ "bỏ cuộc".

Counterpoint cũng lưu ý rằng các nhà mạng đang ngày càng phụ thuộc vào dòng điện thoại tầm trung và giá rẻ, như Galaxy A của Samsung và Moto G của Motorola. Phân khúc giá từ 200 đến 300 USD đã tăng gấp ba lần thị phần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do việc tăng giá gần đây của các thiết bị tầm trung từ thương hiệu Motorola.

Dự báo của Counterpoint cho thấy giá bán trung bình (ASP) của các thiết bị sắp ra mắt trong quý 3 sẽ tiếp tục tăng. Xu hướng này đã bắt đầu thể hiện rõ với dòng Pixel 11 mới ra mắt của Google, có mức giá tăng 100 USD so với năm ngoái. Các điện thoại cao cấp khác như Galaxy Z Fold8 Ultra của Samsung cũng ghi nhận mức giá tăng tương tự. Dự kiến, iPhone 18 mà Apple sắp ra mắt cũng sẽ tăng giá, tiếp tục xu hướng này. Nếu có sự giảm giá nào, người tiêu dùng không nên mong đợi điều đó sẽ xảy ra sớm.