Chỉ có hơn 7 triệu, lựa smartphone nào để chơi game mượt mà?

Ở tầm giá khoảng 7 triệu đồng, người dùng hiện không còn phải chấp nhận một chiếc smartphone chỉ đủ dùng cho các tác vụ cơ bản. Nhiều mẫu máy trong phân khúc này đã được trang bị màn hình tần số quét cao, chip 5G và pin dung lượng lớn, đủ sức đáp ứng nhu cầu chơi những tựa game phổ biến.

Dưới đây là 5 ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay.

1. Nubia Neo 3 GT

Giá bán từ: 7,49 triệu đồng

Nếu mục tiêu chính là chơi game, Nubia Neo 3 GT 5G là mẫu có định hướng rõ ràng nhất trong nhóm. Máy sử dụng chip Unisoc T9100 5G, kết hợp RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Màn hình OLED 6,8 inch, độ phân giải 2.392 x 1.080 pixel và tần số quét 120 Hz giúp chuyển động trong các game nhanh trở nên mượt hơn.

Nubia Neo 3 GT 5G.

Điểm khác biệt nằm ở hệ thống hỗ trợ chơi game. Nubia trang bị hai phím trigger vật lý ở cạnh máy, có thể tùy chỉnh chức năng cho từng trò chơi. Pin 6.000 mAh cùng sạc nhanh 80 W cũng phù hợp với những phiên chơi kéo dài.

2. Xiaomi Redmi 17 4G

Giá bán từ: 7,49 triệu đồng

Trong danh sách được đề cập, Xiaomi Redmi 17 cũng là 1 gợi ý không tồi ở tầm giá 7 triệu đồng. Điểm nhấn của máy là viên pin 7500 mAh cùng màn hình siêu lớn - 6,9 inch, cho phép người dùng chơi game và xem phim cực "đã mắt".

Xiaomi Redmi 17.

Với con chip MediaTek Helio G91 Ultra cùng RAM 6GB, người dùng có thể lướt game khá mượt mà. Thêm nữa, camera sau chất lượng 50MP cũng dư sức mang lại ảnh chụp cực nét trong nhiều điều kiện ánh sáng.

3. Honor X7d 5G

Giá bán từ: 7,29 triệu đồng

Honor X7d 5G đi theo hướng khác. Máy dùng Snapdragon 6s Gen 3, RAM 8GB kèm bộ nhớ trong 256 GB, màn hình 6,77 inch với tốc độ làm mới 120Hz mượt mà. Máy không tập trung vào các thông số gaming cao cấp nhưng lại có viên pin 6.500 mAh cùng sạc nhanh 35 W.

Honor X7d 5G.

Dung lượng pin lớn đặc biệt hữu ích với người chơi game trên đường đi học, đi làm hoặc thường xuyên không có điều kiện sạc. Tuy nhiên, Snapdragon 6s Gen 3 không thuộc nhóm chip hiệu năng cao, vì vậy X7d 5G phù hợp hơn với các game phổ biến ở mức thiết lập vừa phải thay vì những trò chơi đồ họa nặng.

4. Samsung Galaxy A27 5G

Giá bán từ: 7,19 triệu đồng

Galaxy A27 5G là lựa chọn đáng chú ý nếu người dùng muốn một thiết bị cân bằng giữa chơi game, giải trí và sử dụng lâu dài. Máy trang bị chip Snapdragon 6 Gen 3, màn hình Super AMOLED 6,7 inch và tần số quét 120 Hz đem lại lợi thế rõ rệt khi hiển thị các chuyển động nhanh.

Samsung Galaxy A27 5G.

Samsung cũng trang bị cho máy viên pin 5.000 mAh, cung cấp thời lượng dài lâu. Với game, màn hình 120 Hz có thể giúp giao diện và các trò chơi được hỗ trợ tốc độ khung hình cao hiển thị mượt hơn. Camera chính của máy cũng hứa hẹn đem lại ảnh chụp cực nịnh mắt cho các tín đồ "sống ảo".

5. Oppo Reno12 F 5G

Giá bán từ: 7,12 triệu đồng

Nhìn chung, Oppo Reno12 F 5G phù hợp với người không chỉ chơi game mà còn cần một chiếc điện thoại phục vụ chụp ảnh, mạng xã hội và giải trí hàng ngày. Máy sử dụng MediaTek Dimensity 6300, màn hình AMOLED 6,67 inch FHD+ với tần số quét tối đa 120 Hz.

Oppo cũng tích hợp cho máy viên pin tiêu chuẩn 5.000 mAh, sạc nhanh 45 W và hệ thống loa kép cũng hỗ trợ tốt khi chơi game trong thời gian dài.

Oppo Reno12 F 5G.

Tuy nhiên, Dimensity 6300 không phải chip dành cho gaming nặng. Vì vậy, Reno12 F 5G hợp lý hơn với người chơi các game phổ biến và ưu tiên thiết bị cân bằng giữa hiệu năng, màn hình, pin và camera.