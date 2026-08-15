Nhà máy ảo giúp Trung Quốc quản lý nhu cầu điện tăng vọt

Theo CGTN, nhiệt độ kỷ lục khiến nhu cầu làm mát tăng mạnh tại Trung Quốc trong mùa hè này, thách thức khả năng điều phối linh hoạt của lưới điện quốc gia. Dữ liệu từ Cục Năng lượng Quốc gia cho thấy phụ tải điện của Trung Quốc lập đỉnh mới với mốc 1.553 tỷ kilowatt tính từ đầu mùa hè, cao hơn khoảng 45 triệu kilowatt so với kỷ lục trước đó. Để quản lý nhu cầu tăng cao trong điều kiện nắng nóng cực đoan, Trung Quốc đang áp dụng nhiều công nghệ như lưu trữ năng lượng, nhà máy điện ảo và truyền tải điện đường dài để xây dựng lưới điện linh hoạt hơn.

Nhà máy điện ảo

Nhà máy điện ảo đang trở thành giải pháp mới giúp Trung Quốc quản lý nhu cầu điện tăng vọt trong giai đoạn cao điểm. Tại Thâm Quyến, nhiệt độ cao khiến phụ tải điện đạt đỉnh sớm hơn một tháng so với bình thường, nhà máy điện ảo đang giảm bớt áp lực cho lưới điện. Khác với nhà máy điện thông thường, nhà máy điện ảo không sản xuất điện.

Theo China Daily, nhà máy điện ảo sử dụng phần mềm kỹ thuật số và nền tảng trí tuệ nhân tạo để kết nối và phối hợp các nguồn tài nguyên phân tán như: năng lượng mặt trời trên nóc nhà, bộ sạc xe điện và lưu trữ pin, hoạt động như một hệ thống linh hoạt duy nhất để cân bằng nhu cầu điện cao điểm và tích hợp năng lượng tái tạo mà không cần xây dựng nhà máy điện thật.

Trung tâm quản lý nhà máy điện ảo đầu tiên của Trung Quốc ở Thâm Quyến. Ảnh: CGTN

Trung tâm quản lý nhà máy điện ảo Thâm Quyến cho biết nền tảng của họ có thể điều phối nguồn điện từ 61 nhà vận hành và hơn 14.000 người dùng, cung cấp công suất điều chỉnh lên tới 1,4 triệu kilowatt trong giai đoạn nhu cầu tăng cao. Trung tâm cũng áp dụng mô hình trí tuệ nhân tạo phân tích điều kiện lưới điện theo thời gian thực, phát hiện nguy cơ quá tải và xác định nơi cần điều chỉnh nhu cầu điện.

Nhà máy điện ảo đang được sử dụng ở nhiều khu vực như Thượng Hải, Giang Tô, An Huy và Chiết Giang. Trên khắp Trung Quốc, hơn 470 nhà máy điện ảo đang hoạt động với tổng công suất điều chỉnh trên 16 triệu kilowatt. Trong tương lai, nước này đặt mục tiêu đạt công suất nhà máy điện ảo 20 gigawatt vào năm 2027 và 50 gigawatt vào năm 2030

Đa dạng hóa nguồn điện

Từ phụ thuộc chủ yếu vào thủy điện và nhiệt điện địa phương đến sử dụng điện nhập từ nơi khác, năng lượng tái tạo và lưu trữ điện, Trùng Khánh đang xây dựng lưới điện linh hoạt hơn để đối phó với nhiệt độ cực đoan.

Trùng Khánh, thành phố nổi tiếng với mùa hè nóng bức, trải qua 25 ngày liên tiếp nhiệt độ trên 35 độ C, trong khi phụ tải cực đại đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 31,4 triệu kilowatt. Dù nhu cầu tăng cao, nhà vận hành lưới điện có thể đáp ứng tốt nhờ hệ thống cung cấp điện đa dạng hơn, bao gồm tăng cường truyền tải điện từ Khu tự trị Tân Cương đến Trùng Khánh. Lượng điện truyền qua kênh này tăng từ 4 triệu kilowatt năm ngoái lên 6 triệu kilowatt, cung cấp công suất tương đương hai nhà máy nhiệt điện lớn nhất của Trùng Khánh. Khoảng một nửa lượng điện truyền từ Tân Cương đến từ nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời.

Sau khi đến Trùng Khánh, một phần điện được phân bổ tới 12 cơ sở lưu trữ năng lượng của thành phố. Hoạt động giống bộ pin quy mô lớn, các cơ sở này lưu trữ điện khi nhu cầu thấp và xả nhanh chóng khi nhu cầu tăng cao. Tại một cơ sở lưu trữ, hệ thống tăng công suất từ 0 lên 180 megawatt ngay sau khi nhận lệnh điều phối, nhanh chóng cung cấp lượng điện tương đương hơn 50.000 điều hòa không khí gia đình hoạt động cùng lúc.

Truyền tải điện xuyên vùng

Trung Quốc đang truyền tải điện đường dài để cân bằng cung cầu điện giữa các vùng. Trong mùa hè năm nay, trung bình hơn 5 tỷ kilowatt-giờ điện đã truyền qua biên giới tỉnh mỗi ngày, giúp giảm áp lực ở những khu vực có nhu cầu cao.

Tại Bắc Kinh, phụ tải cực đại của lưới điện đạt 29.399 triệu kilowatt vào ngày 6/8, thiết lập kỷ lục mới. Để hỗ trợ cung cấp điện cho thủ đô, lần đầu tiên điện tái tạo từ Thanh Hải và Hắc Long Giang được truyền đến Bắc Kinh. Điện mặt trời giúp đáp ứng nhu cầu làm mát ban ngày và điện gió hỗ trợ tiêu thụ điện buổi tối.