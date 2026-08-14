Google ra mắt Pixel 11 Pro, 11 Pro XL và 11 Pro Fold siêu cao cấp

Mới đây, Google đã chính thức giới thiệu 3 mẫu smartphone cao cấp của mình - Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL và Pixel 11 Pro Fold. Năm nay, những chiếc Pixel 11 Pro đều có RAM khởi điểm là 12GB cho phiên bản 256GB tiêu chuẩn và tăng lên 16GB cho các phiên bản 512GB và 1TB.

Pixel 11 Pro.

Chúng cùng được tích hợp con chip G6 và được làm mát bằng buồng hơi (vapor chamber), kết hợp với chip bảo mật Titan M3 để hỗ trợ mã hóa hậu lượng tử.

Google Pixel 11 Pro sở hữu màn hình OLED LTPO (120Hz) kích thước 6,3 inch, trang bị viên pin 4.850mAh. Tương tự thế hệ tiền nhiệm, máy hỗ trợ sạc có dây 30W và sạc không dây từ tính Pixelsnap.

Google Pixel 11 Pro XL.

Trong khi đó, phiên bản lớn hơn là Google Pixel 11 Pro XL sở hữu màn hình OLED LTPO (120Hz) 6,8 inch; pin 5.115mAh. Ngoài ra, phiên bản này vẫn hỗ trợ sạc có dây công suất cao hơn, ở mức 45W.

Năm nay, 2 phiên bản Pixel 11 Pro cùng sở hữu hệ thống camera vượt trội. Hệ thống này bao gồm: camera chính 50MP với cảm biến lớn 1/1,3 inch và công nghệ chống rung quang học (OIS), camera tele tiềm vọng 48MP zoom 5x (cảm biến 1/1,95 inch, ống kính f/2.8 có OIS) và camera góc siêu rộng 48MP hỗ trợ lấy nét tự động (cảm biến 1/2,51 inch, khẩu độ f/1.7). Camera selfie kết hợp cảm biến 42MP với ống kính góc rộng 103 độ, khẩu độ f/2.2 và có khả năng lấy nét tự động.

Pixel 11 Pro Fold.

Google Pixel 11 Pro Fold cũng được trang bị đèn LED HiLight trên cụm camera. Tuy nhiên, khả năng nhiếp ảnh của bản Pro Fold có phần lép vế hơn. Máy sở hữu camera chính 48MP (cảm biến 1/1,56 inch), mô-đun tele 10,8MP zoom 5x (cảm biến 1/1,32 inch) và camera góc siêu rộng 10,5MP (cảm biến 1/3,4 inch, ống kính có lấy nét tự động) cùng với hai camera selfie 10MP (sử dụng ống kính góc 87 độ).

Ở thế hệ này, Google đã tăng kích thước màn hình ngoài từ 6,4 inch lên 6,5 inch. Đây chỉ là một sự thay đổi nhỏ và màn hình vẫn giữ tỷ lệ khung hình thiên về chiều dọc. Màn hình bên trong vẫn giữ nguyên kích thước 8,0 inch.

Điện thoại đạt chuẩn IP68 như trước đây – đây là mức bảo vệ cao nhất chống bụi xâm nhập và thiết bị cũng có thể chịu được việc bị ngâm trong nước.

2 màu của Pixel 11 Pro Fold.

Pro Fold có dung lượng pin thấp hơn so với Pro XL – viên pin 4.806mAh. Con số này thấp hơn mức 5.015mAh của thế hệ tiền nhiệm và cũng thấp hơn Galaxy Z Fold8 (có pin 5.000mAh). Tuy nhiên, bất chấp sự sụt giảm về dung lượng này, Google vẫn cam kết thời lượng sử dụng lên đến 24 giờ, tương đương với năm ngoái.

Pro Fold sử dụng cùng loại chip Tensor G6 như các "người anh em" cùng dòng nhưng đi kèm RAM 16GB.

Hai mẫu Pro có bảng màu khác biệt so với phiên bản Pixel 11 tiêu chuẩn – màu Cam hồng Canyon, Xanh Olive, Xanh dương nhạt Fog và Đen Obsidian. Trong khi đó, mẫu điện thoại màn hình gập chỉ có hai màu là Đen Obsidian và Xanh Olive.

Pixel 11 Pro, 11 Pro XL và 11 Pro Fold đã cho phép đặt hàng trước và dự kiến ​​mở bán chính thức vào ngày 20/8. Giá khởi điểm của chúng lần lượt là 1,100 USD (khoảng 28,6 triệu đồng); 1,300 USD (khoảng 33,8 triệu đồng) và 1900 USD (khoảng 49,52 triệu đồng).