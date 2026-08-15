Xuất hiện pin sạc dự phòng đa lớp bảo vệ với AI, đạt chuẩn an toàn hàng không

Trong kỷ nguyên công nghệ số, xu hướng tiêu dùng phụ kiện đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ. Phụ kiện ngày nay không còn đơn thuần là những sản phẩm "đi kèm" hỗ trợ tính năng thiết bị, mà đã trở thành mảnh ghép quan trọng thể hiện phong cách sống, tư duy thẩm mỹ, cá tính riêng và tính đồng bộ hệ sinh thái của người dùng hiện đại (Gen Z, sinh viên, giới văn phòng...).

Pin sạc dự phòng mới đáp ứng loạt tiêu chuẩn an toàn.

Đứng trước mùa mua sắm lớn nhất trong năm - mùa ra mắt sản phẩm mới của Apple, các thương hiệu phụ kiện nổi tiếng như Mazer, Uniq, Skinarma và Micropack đã sớm tung ra loạt phụ kiện công nghệ và thời trang độc đáo. Trong đó, Mazer nổi bật với các pin sạc dự phòng đề cao độ an toàn và độ bền, Uniq nổi bật với các ốp lưng hay dán màn hình, trong khi Skinarma là túi xách và Micropack là chuột, bàn phím,...

Các sản phẩm nói trên được công bố chính thức tại TLC Techverse 2026 do TLC Trading tổ chức. Họ đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng 30 - 50% doanh số đơn hàng phụ kiện trong mùa ra mắt iPhone mới. Theo ghi nhận, sản phẩm gây chú ý hơn cả trong bộ sản phẩm vừa trình làng là sạc dự phòng Mazer 10.000mAh/PD45W Ai-PC45R10-V7 PowerCharge RLink.

PowerCharge RLink có dung lượng 10.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh PD/PPS công suất tối đa 45W, đáp ứng nhu cầu sạc cho điện thoại, máy tính bảng, tai nghe không dây và các mẫu laptop sử dụng cổng USB Type-C. Sản phẩm trang bị một cổng USB Type-C hỗ trợ cả đầu vào và đầu ra, một cổng USB Type-A đầu ra, đồng thời tích hợp sẵn cáp USB Type-C kéo rút dài khoảng 70cm.

Đặc biệt, màn hình hiển thị thông minh cho phép theo dõi dung lượng pin và trạng thái hoạt động. Ngoài ra, PowerCharge RLink được trang bị hệ thống AI bảo vệ đa lớp gồm chống quá nhiệt, quá dòng, quá áp và ngắn mạch, tự động điều chỉnh công suất phù hợp với thiết bị kết nối.

Theo công bố của nhà sản xuất, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 62133 và IEC 62368-1. Trong đó, IEC 62133 liên quan đến yêu cầu an toàn đối với pin lithium trong quá trình sạc, xả và sử dụng, còn IEC 62368-1 áp dụng cho thiết bị điện tử và các nguy cơ liên quan đến điện, nhiệt cùng hệ thống nguồn. Hơn nữa, tiêu chuẩn UN38.3 dành cho pin lithium trong quá trình vận chuyển đáp sẽ ứng quy định của các hãng hàng không.