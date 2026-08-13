iFan yên tâm, iPhone 20 Pro với màn hình đột phá vẫn được triển khai

Apple vẫn đang chuẩn bị một thiết kế iPhone đặc biệt cho thế hệ iPhone 20 Pro ra mắt vào năm 2027, thời điểm đánh dấu 20 năm kể từ khi iPhone xuất hiện. Thông tin này xuất hiện sau khi Jefferies đưa ra nhận định trái chiều, cho rằng Apple đã hủy kế hoạch do những khó khăn trong sản xuất.

Ảnh minh họa.

Theo Bloomberg, Apple hiện vẫn kỳ vọng ra mắt các mẫu iPhone 20 Pro vào năm tới với diện mạo mới sử dụng nhiều kính hơn. Thiết kế nội bộ của 2 flagship này có tên mã V73 và V74, kính được sử dụng ở cả mặt trước và mặt sau, đồng thời phần kính sẽ uốn cong vào các cạnh của thiết bị. Một dải kim loại vẫn được đặt ở khu vực giữa thân máy.

Nếu thành hiện thực, thiết kế này có thể tạo ra thay đổi đáng kể về diện mạo iPhone, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với độ bền và quy trình sản xuất. Việc kính kéo dài từ mặt trước, mặt sau sang cạnh máy có thể mang đến trải nghiệm liền mạch hơn về mặt thị giác nhưng người dùng cũng sẽ cần quan tâm đến khả năng chống va đập và chi phí sửa chữa nếu thiết bị bị hư hỏng.

Apple từng gặp vấn đề sản xuất

Bloomberg cho biết, thiết kế hiện tại không hoàn toàn giống ý tưởng ban đầu. Một phiên bản tham vọng hơn từng được đội ngũ thiết kế của Apple đề xuất - kính được sử dụng nhiều hơn và thay thế một phần kim loại.

Tuy nhiên, Apple đã sớm từ bỏ phương án này sau khi gặp khó khăn trong việc kết nối các tấm kính với nhau. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi công ty phải tìm cách đưa thiết kế vào sản xuất ở quy mô lớn.

Ảnh concept iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max.

Điều này cho thấy một thiết kế iPhone đặc biệt không chỉ phụ thuộc vào ý tưởng hình thức. Khả năng sản xuất hàng loạt, tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn và độ ổn định trong quá trình chế tạo đều có thể quyết định việc một thiết kế có được đưa đến tay người dùng hay không.

Dù vậy, Bloomberg khẳng định lộ trình sản phẩm của Apple chưa thay đổi, trái ngược trực tiếp với thông tin được Jefferies đưa ra trước đó.

Jefferies cảnh báo kế hoạch có thể bị hủy

Trước báo cáo của Bloomberg, nhà phân tích Edison Lee của Jefferies cho rằng các cuộc kiểm tra chuỗi cung ứng cho thấy Apple đã hủy kế hoạch về một mẫu iPhone sử dụng thiết kế toàn kính.

Theo ông Lee, nguyên nhân nằm ở tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn thấp trong quá trình sản xuất. Ông đánh giá đây là một trở ngại lớn đối với kế hoạch phát triển những mẫu iPhone cao cấp hơn của Apple khi chi phí bộ nhớ ngày càng tăng.

Jefferies cũng cho rằng, việc hủy thiết kế này có thể ảnh hưởng đến khả năng Apple nâng giá bán trung bình (ASP) và biên lợi nhuận của dòng iPhone Pro.

Hiện hai nguồn tin đưa ra những nhận định trái chiều về thiết kế iPhone kỷ niệm 20 năm. Trong khi Jefferies cho rằng kế hoạch về chiếc iPhone 20 Pro với thiết kế toàn kính đã bị hủy, Bloomberg cho biết Apple vẫn đang chuẩn bị iPhone 20 Pro 2027 với mặt trước và mặt sau bằng kính, phần kính uốn cong vào cạnh máy và một dải kim loại ở giữa.

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