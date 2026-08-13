Đây là lý do khiến iFan phấn khích nhất về iPhone 18 Pro

Tiếp nối thành công vang dội của phiên bản màu Cam Vũ trụ (Cosmic Orange) đầy ấn tượng trên dòng iPhone 17 Pro, giới chuyên gia kỳ vọng Apple sẽ áp dụng chiến lược tương tự cho iPhone 18 Pro. Và phiên bản màu sắc "hot" tiếp theo được dự kiến là màu đỏ.

Theo một bài đăng ngày 10/8 của tài khoản Fixed Focus Digital trên Weibo, có hai phiên bản màu đỏ đang được nhắc đến trong các tin đồn: một phiên bản màu đỏ rượu vang (burgundy) sáng hơn và một phiên bản có tông màu tối hơn.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Trong hai phiên bản này, Fixed Focus Digital khẳng định rằng phiên bản màu tối hơn mới là lựa chọn chính thức. Hơn nữa, màu này có sắc tím pha lẫn, tương tự như màu của quả cherry.

Vào tháng 2 vừa qua, nguồn tin Bloomberg đưa tin rằng Apple đang thử nghiệm các phiên bản màu đỏ để kế nhiệm màu Cam Vũ trụ. Hai tháng sau, vào tháng 4, nhiều nguồn tin cho biết Apple đang hướng tới màu Đỏ Cherry (Dark Cherry).

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Cũng trong tháng 4, một nguồn tin rò rỉ khác trên Weibo là Digital Chat Station đã lên tiếng ủng hộ thông tin này, khẳng định rằng màu đỏ thẫm (crimson) đang được phát triển cho iPhone 18 Pro/ iPhone 18 Pro với "xác suất cao".

Trong khi đó, vào tháng 5 vừa qua, nguồn tin Sonny Dickson cũng tiết lộ bốn màu sắc của iPhone, trong đó màu Đỏ Cherry xuất hiện cùng với các màu Đen, Bạc và Xanh dương nhạt.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Apple làm quen với màu Đỏ Cherry. Vào tháng 11/2025, hãng đã bắt đầu bán các loại phụ kiện mang tông màu này cho các sản phẩm của mình.

Tất nhiên, mọi thông tin về dòng iPhone 18 Pro ở thời điểm hiện tại mới chỉ là đồn đoán. Apple sẽ đưa ra tuyên bố chính thức trong sự kiện ra mắt vào đầu tháng 9. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo.