Top 5 smartphone tầm trung đáng mua nhất dịp cuối năm 2025

Dịp cuối năm luôn là thời điểm người tiêu dùng cân nhắc nâng cấp smartphone khi nhu cầu làm việc, học tập và giải trí online tăng mạnh. Năm 2025, thị trường tầm trung tiếp tục sôi động với nhiều mẫu máy nổi bật không chỉ về cấu hình mà còn về trải nghiệm tổng thể.

Cùng điểm qua 5 smartphone tầm trung đáng mua nhất dịp cuối năm 2025, chúng đang được giảm giá và được đánh giá cao về hiệu suất và giá trị.

1. iPhone 15

Giá bán từ: 17.29 triệu đồng

iPhone 15 tiếp tục đứng đầu danh sách smartphone tầm trung đáng chú ý nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng và trải nghiệm iOS mượt mà. Máy sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,1 inch với độ sáng cao và màu sắc trung thực, chip A16 Bionic mạnh mẽ - giúp xử lý mượt mà mọi tác vụ từ chơi game đến xử lý hình ảnh.

iPhone 15.

Camera trên iPhone 15 vẫn là điểm mạnh với hệ thống camera kép 48MP + 12MP hỗ trợ quay video 4K, mang lại chất lượng ảnh vượt trội trong phân khúc. Sau khi được giảm giá đáng kể, iPhone 15 phù hợp với người dùng yêu thích hệ sinh thái Apple, cần hiệu năng ổn định và cập nhật phần mềm dài hạn. Đặc biệt, những ai nâng cấp từ iPhone đời cũ như iPhone 12 hoặc 13 sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt về tốc độ xử lý và độ mượt mà của hệ điều hành.

2. Samsung Galaxy S25

Giá từ 17.19 triệu đồng

Samsung Galaxy S25 là lựa chọn ấn tượng từ hệ sinh thái Android, mang đến thiết kế cao cấp, màn hình Dynamic AMOLED 6,2 inch sắc nét và độ mượt mà ở mức 120Hz. Máy chạy chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite và RAM 12GB, cho hiệu năng xử lý xuất sắc trong hầu hết các tác vụ, từ đa nhiệm đến chơi game nặng.

Galaxy S25.

Camera chính 50MP kết hợp các tính năng AI hỗ trợ chụp ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng khiến Galaxy S25 trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng thích chụp ảnh và quay video. Viên pin dung lượng 4000 mAh dù không lớn nhưng vẫn đủ dùng trong cả ngày.

3. HONOR 400 5G

Giá bán từ: 13.25 triệu đồng

HONOR 400 5G nổi bật trong phân khúc nhờ thiết kế hiện đại và hiệu năng đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày. Máy trang bị màn hình IPS LCD 6,55 inch với độ phân giải cao, mang lại trải nghiệm xem phim, lướt web thoải mái. Chip xử lý Snapdragon 7 Gen 3 đảm bảo các tác vụ cơ bản được thực hiện trơn tru, từ mạng xã hội đến xem video.

HONOR 400 5G.

Điểm cộng lớn của HONOR 400 5G là viên pin dung lượng đến 6000mAh, cho thời lượng sử dụng cả ngày dài và hỗ trợ sạc nhanh 80W tiện lợi. Với mức giá phải chăng, HONOR 400 5G phù hợp với người dùng phổ thông, học sinh – sinh viên đang cần một chiếc smartphone 5G với pin khỏe, giá mềm mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày.

4. Vivo V40 5G

Giá bán từ: 12.76 triệu đồng

Vivo V40 5G là lựa chọn hoàn hảo cho nhóm người dùng quan tâm đến thiết kế và trải nghiệm giải trí. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải cao và màu sắc sống động, tạo cảm giác đã mắt khi xem phim hay chơi game. Chip Snapdragon 7 Gen 3 đảm bảo hiệu năng ổn định, xử lý mượt mà các ứng dụng phổ biến và game nhẹ đến trung bình.

vivo V40 5G.

Điểm nhấn của vivo V40 5G còn nằm ở hệ thống 2 camera 50MP cùng nhiều chế độ chụp ảnh sáng tạo, phù hợp với người thích chụp hình hàng ngày. Điểm cộng khác của máy còn là viên pin dung lượng lớn - 5500 mAh cùng khả năng sạc nhanh 80W, cung cấp trải nghiệm liền mạch.

5. Samsung Galaxy S24 5G

Giá bán từ: 15,61 triệu đồng

Galaxy S24 5G là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn trải nghiệm gần như trọn vẹn sức mạnh của dòng flagship Samsung mà không cần chi quá nhiều tiền. Máy sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 6,2 inch với độ sáng và độ chính xác màu sắc cao, chip Exynos 2400 đủ mạnh để xử lý các tác vụ từ chơi game nặng đến xử lý công việc.

Galaxy S24.

Hệ thống camera trên Galaxy S24 5G cho chất lượng hình ảnh xuất sắc với cảm biến chính 50MP, hỗ trợ quay video 8K và nhiều tính năng chụp ảnh đêm. Với mức giá phải chăng, Galaxy S24 5G phù hợp với người dùng Android muốn có một chiếc smartphone mạnh mẽ, bền bỉ và cập nhật phần mềm lâu dài. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho người dùng thường xuyên phải di chuyển, cần một chiếc máy “đủ sức” xử lý công việc và giải trí cả ngày.