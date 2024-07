Chạy One UI 7, hiệu suất Galaxy S24 Plus liệu có được cải thiện?

One UI 7 là bản cập nhật hệ điều hành dựa trên Android 15 mới nhất từ Google và được Samsung phát triển cho dòng smartphone Galaxy của hãng. Sau khi cho chạy thử nghiệm One UI 7 trên Galaxy S24 Ultra cao cấp nhất vào tháng 5, Samsung tiếp tục mở rộng việc thử nghiệm của mình đến thành viên Galaxy S24 tiếp theo.

Kết quả Geekbench của Galaxy S24+ khi chạy thử nghiệm One UI 7.

Theo ghi nhận từ GSMArena, điểm chuẩn Geekbench của Galaxy S24 Plus với One UI 7 đã xuất hiện với điểm lõi đơn là 2114 và đa lõi là 6616. Kết quả này thay đổi nhẹ so với điểm hiện tại của Galaxy S24 Plus là 2076 với lõi đơn và 6621 với đa lõi. Dẫu vậy, đây là kết quả thử nghiệm bởi Samsung sẽ cải tiến hơn nữa các thuật toán giúp tối ưu hóa hiệu suất khi One UI 7 chính thức được phát hành.

Trước đó, người dùng X có tên @ibinguniverse cũng đưa tin rằng Samsung sẽ điều chỉnh chiến lược cập nhật One UI trong năm nay khi hãng chuẩn bị cho ra mắt One UI 6.1.1 cho Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 tại sự kiện Unpacked diễn ra vào ngày 10/7. Bản cập nhật One UI 6.1.1 dự kiến sẽ được cung cấp cho các mẫu Galaxy S24 vào ngày 3/8 và One UI 7 dự kiến sẽ ra mắt chậm hơn, với bản beta công khai có thể được triển khai vào tháng 8 hoặc tháng 9.

One UI 7 có thể được triển khai đến các thiết bị Galaxy trong vài tháng nữa.

Bộ ba Galaxy S24 có thể sẽ là những thiết bị đầu tiên nhận được bản cập nhật One UI 6.1.1. Tất nhiên, các điện thoại dòng Galaxy S cũ hơn và các mẫu đủ điều kiện từ các dòng khác cũng sẽ nhận được bản cập nhật này.

Quay trở lại năm ngoái, phiên bản One UI 6 beta của Samsung đã được phát hành vào tháng 8, dòng điện thoại Galaxy S23 tại Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm One UI 6 vào đầu tháng 9 trước khi phiên bản ổn định của nền tảng này được triển khai chính thức vào cuối tháng 10.

