Thị trường smartphone màn hình gập đang dựa vào iPhone Fold?

Sau nhiều năm phát triển không đồng đều, thị trường smartphone màn hình gập đang được kỳ vọng bước sang giai đoạn tăng trưởng mạnh. Counterpoint Research dự đoán, lượng màn hình gập sẽ tăng 46% trong năm 2026 khi Apple bắt đầu đặt hàng linh kiện cho mẫu iPhone gập đầu tiên.

Bên cạnh đó, IDC cũng đưa ra dự báo lạc quan cho rằng lượng smartphone màn hình gập xuất xưởng sẽ tăng nhanh trong cùng thời kỳ. Cả hai tổ chức đều cho rằng quỹ đạo phát triển của toàn bộ phân khúc phụ thuộc vào thời điểm Apple chính thức tham gia.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Dòng điện thoại màn hình gập được Samsung, Huawei và nhiều thương hiệu khác khai mở với những lời hứa về một tương lai thiết bị di động đa hình thái. Tuy nhiên, chất liệu mong manh, bản lề dễ hỏng, giá bán cao và trải nghiệm phần mềm chưa hoàn thiện đã khiến sản phẩm không đạt kỳ vọng. Dù đã cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, điện thoại màn hình gập vẫn chưa thể trở thành xu hướng chủ đạo. Sự tham gia của Apple, nếu xảy ra, được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện.

Counterpoint nhận định, Apple đã khôn ngoan khi đứng ngoài các thất bại ban đầu, để các đối thủ đối mặt với sai lầm thiết kế và rủi ro thị trường trước. Khi "Nhà Táo" chuẩn bị đặt hàng linh kiện, toàn bộ ngành sản xuất được kích hoạt.

Các nhà cung ứng màn hình bắt đầu mở rộng năng lực sản xuất, tập trung vào màn hình OLED cỡ lớn và phức tạp hơn. Những thiết kế dạng gập ngang như một cuốn sách được dự đoán sẽ dẫn dắt doanh số nhờ khả năng mở rộng thành màn hình giống máy tính bảng, mang lại không gian làm việc rộng hơn. Samsung Display, vốn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này sẽ là bên hưởng lợi lớn nhờ kinh nghiệm sản xuất lâu năm.

Dự báo thị phần xuất xưởng màn hình gập cho điện thoại thông minh toàn cầu.

Theo IDC, trong khi đó, năm 2026 sẽ là một năm chuyển đổi thay vì bước “tái sinh” hoàn toàn. Để thị trường thoát khỏi sự manh mún hiện tại, cần sự tham gia mạnh mẽ của nhiều nhà sản xuất thay vì chỉ dựa vào Apple và Samsung. IDC cũng xem các mẫu smartphone màn hình gập ba như một bước thử nghiệm giúp ngành hoàn thiện công nghệ hơn, dù chưa thể trở thành sản phẩm chủ đạo.

Counterpoint dự đoán sự bùng nổ nhanh chóng của smartphone màn hình gập sẽ gắn chặt với các đơn hàng của Apple. IDC lại dự báo một quá trình tăng trưởng kéo dài nhiều năm và cho rằng tới cuối thập kỷ, smartphone màn hình gập có thể đạt khoảng 10% thị phần smartphone toàn cầu. IDC cũng ước tính mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có thể chiếm hơn 20% lượng bán và khoảng 1/3 doanh thu phân khúc ngay trong năm ra mắt, giá bán dự kiến 2.400 USD (khoảng 63,13 triệu đồng) – định vị siêu cao cấp.

Dù vậy, ngay cả khi Apple bước vào cuộc chơi, những thách thức của smartphone màn hình gập vẫn còn nguyên vẹn. Người dùng vẫn lo ngại tuổi thọ của bản lề, vết nhăn trên màn hình và độ bền pin khi gập mở liên tục. Việc tối ưu ứng dụng cho màn hình linh hoạt vẫn rời rạc, nhất là trên hệ sinh thái Android vốn chịu sự phân mảnh lớn về phần mềm và kích thước.

Thị trường smartphone màn hình gập kiểu sách được mở rộng qua thời gian.

"Táo Khuyết" có lợi thế nhờ kiểm soát chặt chẽ cả phần cứng lẫn phần mềm, giúp chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ điện thoại và máy tính bảng một cách mượt mà. Các nhà mạng và nhà bán lẻ cũng sẽ dễ dàng xây dựng thông điệp thúc đẩy thị trường hơn khi có sự hậu thuẫn từ một sản phẩm mang tính biểu tượng. Tuy vậy, mỗi thay đổi lớn cần thời gian và điện thoại màn hình gập vẫn là một thử nghiệm đắt đỏ trước khi trở thành lựa chọn phổ thông.

Các nhà phân tích tin rằng thị trường đang bước vào thời kỳ chuẩn bị cho sự bùng nổ thực sự. Các hãng sản xuất màn hình mở rộng dây chuyền, những tên tuổi lớn viết lại lộ trình sản phẩm và các dự báo liên tục được nâng lên.

Nếu iPhone màn hình gập thành công, năm 2026 có thể trở thành khoảnh khắc thị trường smartphone màn hình gập thoát khỏi ngách và tiến gần hơn tới dòng sản phẩm chủ đạo. Ngược lại, nếu Apple thất bại, toàn bộ phân khúc có thể phải chấp nhận thực tế rằng một bản lề thông minh không đủ để thuyết phục số đông.