Chi phí thay màn hình Galaxy Z TriFold bằng mua mới một chiếc S25 Ultra

Tháng trước, Samsung đã chính thức ra mắt smartphone màn hình gập ba Galaxy Z TriFold và mở bán sản phẩm này vào ngày 12/12. Một nguồn tin mới đây đã tiết lộ chi phí thay thế màn hình cho thiết bị này.

Điện thoại gập ba Galaxy Z TriFold

Cụ thể, màn hình ngoài của Galaxy Z TriFold có giá thay thế dao động từ 137.000 đến 226.000 won (tương đương khoảng 2,44 đến 4,03 triệu đồng), trong khi màn hình bên trong có giá từ 1.657.500 đến 1.834.500 won (khoảng 29,53 đến 32,68 triệu đồng).

Mặc dù giá thay thế màn hình ngoài tương đương với Galaxy Z Fold7, nhưng mức giá cho màn hình bên trong lại cao hơn đáng kể. Ước tính chi phí thay màn hình bên trong của Galaxy Z TriFold đủ để có thể mua một chiếc Galaxy S25 Ultra có giá bán tại Việt Nam từ 26,4 đến 35,4 triệu đồng.

Chi phí thay màn hình Galaxy Z TriFold khá đắt đỏ

Theo báo cáo, tại mỗi cửa hàng lớn của Samsung ở Hàn Quốc, hãng đang trưng bày từ 15 đến 30 chiếc Galaxy Z TriFold, và tổng cộng trên toàn quốc, công ty đã cung cấp khoảng 700 chiếc. Đặc biệt, Samsung dự kiến sẽ bán từ 2.500 đến 5.000 chiếc điện thoại này vào đầu năm sau.

Galaxy Z TriFold chính thức được mở bán tại Hàn Quốc từ ngày 12/12/2025 với mức giá 3.590.400 won (khoảng 63,96 triệu đồng).