Samsung lại làm điều khó hiểu khi cài sẵn One UI 7 cho Galaxy S24 tân trang

Người dùng dòng Galaxy S24 đã phải chờ đợi khá lâu để trải nghiệm One UI 7. Chương trình beta của bản cập nhật này đã bị trì hoãn nhiều tháng, trong khi bản cập nhật ổn định đã được ưu tiên cho dòng Galaxy S25.

Phiên bản Certified Re-Newed của Galaxy S24 có sẵn One UI 7.

Khi One UI 7 cuối cùng được triển khai cho Galaxy S24, một lỗi đã khiến công ty Hàn Quốc phải tạm ngừng phát hành. Mặc dù bản cập nhật đã được tiếp tục triển khai nhưng người dùng Galaxy S24 tại Mỹ vẫn phải chờ đợi.

Tuy nhiên giờ đây, nếu người dùng mua một chiếc Galaxy S24 đã được tân trang từ chương trình Certified Re-Newed của Samsung, họ sẽ nhận được One UI 7 ngay khi mở hộp. Chương trình này cung cấp cho khách hàng những chiếc smartphone được tân trang và đổi mới, đi kèm với các linh kiện chính hãng và được lắp ráp bởi các kỹ sư của Samsung. Tất cả các thiết bị đều được kiểm tra và xác thực chất lượng thông qua đối tác Apkudo.

Cụ thể, kể từ hôm nay, Samsung chính thức cung cấp dòng Galaxy S24 trong chương trình Certified Re-Newed. Mỗi điện thoại Certified Re-Newed đều đi kèm với chế độ bảo hành 1 năm, tương tự như điện thoại Galaxy mới, và được trang bị pin hoàn toàn mới. Quan trọng hơn, dòng Galaxy S24 này cũng được cài sẵn One UI 7, với các tính năng Galaxy AI như Live Translate, Chat, Note Assist,…

Điều này khiến nhiều người dùng Galaxy S24 hiện tại cảm thấy "không công bằng".

Tùy theo các lựa chọn mà người dùng có thể tìm các mức dung lượng lưu trữ khác nhau đối với các mẫu Galaxy S24 đạt chứng nhận Certified Re-Newed. Khách hàng cũng có thể đổi điện thoại cũ lấy điện thoại mới, với giá trị bảo đảm tối thiểu là 250 USD (6,49 triệu đồng) trong thời gian có hạn.

Điều này khiến việc mua Galaxy S24 series từ chương trình Certified Re-Newed trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn so với việc mua điện thoại đã qua sử dụng, vì các thiết bị này được trang bị pin mới, đi kèm với chế độ bảo hành và ưu đãi khi đổi máy. Ngoài ra, người dùng có thể mua Samsung Care Plus hoặc Samsung Care Plus có bảo vệ chống trộm và mất mát để tăng cường sự an tâm.