Top 5 iPhone cũ đáng mua nhất dịp hè năm nay

Giá iPhone mới liên tục duy trì ở mức cao khiến thị trường máy cũ trở nên sôi động hơn trong năm nay. Với mức chênh lệch từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng so với máy mới, nhiều mẫu iPhone đã qua sử dụng vẫn mang lại trải nghiệm không thua kém quá nhiều về hiệu năng, camera hay thời lượng pin.

Đặc biệt, các thế hệ từ iPhone 14 Pro Max đến iPhone 16 hiện vẫn được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm dài hạn, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung. Dưới đây là những mẫu iPhone cũ được đánh giá đáng cân nhắc nhất trong dịp hè năm nay.

1. iPhone 14 Pro Max cũ

Giá bán từ: 17,99 triệu đồng

Dù ra mắt đã vài năm, iPhone 14 Pro Max vẫn là cái tên được nhiều người tìm kiếm trên thị trường máy cũ. Thiết bị sở hữu màn hình OLED 6,7 inch hỗ trợ ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà khi lướt web, xem phim hay chơi game. Khu vực Dynamic Island cũng là điểm khác biệt giúp mẫu máy này vẫn giữ được cảm giác hiện đại so với nhiều sản phẩm đời mới.

iPhone 14 Pro Max.

Về khả năng chụp ảnh, camera chính 48 MP tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng phổ thông lẫn những người thường xuyên sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Chip A16 Bionic vẫn xử lý ổn định các tác vụ nặng, trong khi thời lượng pin thuộc nhóm tốt nhất trong các thế hệ iPhone.

2. iPhone 15 Plus cũ

Giá bán từ: 15,79 triệu đồng

Nếu ưu tiên pin hơn các yếu tố khác, iPhone 15 Plus là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất ở phân khúc máy cũ. Máy được trang bị màn hình Super Retina XDR 6,7 inch, kích thước tương đương dòng Pro Max nhưng có trọng lượng nhẹ hơn, tạo cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

iPhone 15 Plus.

Sản phẩm sử dụng chip A16 Bionic tương tự iPhone 14 Pro Max, đủ sức đáp ứng hầu hết nhu cầu từ học tập, làm việc đến chơi game. Camera chính 48 MP cũng mang lại chất lượng ảnh chi tiết hơn so với thế hệ trước. Điểm mạnh lớn nhất nằm ở khả năng sử dụng liên tục cả ngày mà không cần sạc nhiều lần.

3. iPhone 15 Pro cũ

Giá bán từ: 18,79 triệu đồng

Không phải ai cũng thích những chiếc điện thoại màn hình lớn. Với những người ưu tiên sự nhỏ gọn nhưng vẫn muốn sở hữu các tính năng cao cấp, iPhone 15 Pro là lựa chọn đáng chú ý. Máy sở hữu màn hình 6,1 inch, khung titan nhẹ hơn đáng kể so với thế hệ sử dụng thép không gỉ trước đây.

iPhone 15 Pro.

Bên trong là vi xử lý A17 Pro, con chip đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 3 nm. Hiệu năng mạnh giúp thiết bị xử lý tốt các tác vụ AI, chỉnh sửa video hay chơi game đồ họa cao. Camera telephoto hỗ trợ zoom quang học 3x cũng là lợi thế dành cho người dùng thích chụp chân dung.

4. iPhone 16 Plus cũ

Giá bán từ: 18,99 triệu đồng

Là đại diện thuộc thế hệ mới hơn, iPhone 16 Plus thu hút nhờ sự cân bằng giữa thời lượng pin dài, hiệu năng mạnh mẽ và thời gian hỗ trợ phần mềm còn rất dài. Máy được trang bị màn hình OLED 6,7 inch cùng thiết kế quen thuộc nhưng được nâng cấp về khả năng xử lý và tối ưu năng lượng.

iPhone 16 Plus cũ.

Chip A18 mang lại hiệu suất tốt hơn thế hệ trước, đồng thời hỗ trợ các tính năng AI mới của Apple. Camera được cải tiến nhằm nâng cao chất lượng ảnh chụp thiếu sáng và khả năng quay video. Với người dùng muốn sở hữu một chiếc iPhone đời mới nhưng tiết kiệm chi phí hơn hàng chính hãng mới nguyên hộp, iPhone 16 Plus cũ là phương án đáng cân nhắc.

5. iPhone 16 cũ

Giá bán từ: 16,89 triệu đồng

Trong nhóm iPhone cũ đáng mua hiện nay, iPhone 16 là mẫu máy có tuổi đời ngắn nhất. Thiết bị hướng đến người dùng muốn trải nghiệm những nâng cấp mới của Apple nhưng không muốn bỏ ra số tiền quá lớn cho máy mới.

iPhone 16.

Máy sở hữu màn hình 6,1 inch, phù hợp với người dùng yêu thích thiết kế nhỏ gọn. Chip A18 giúp xử lý nhanh các ứng dụng phổ biến, đồng thời hỗ trợ các tính năng AI thế hệ mới. Hệ thống camera kép 48MP + 12MP tiếp tục được cải tiến để nâng cao chất lượng ảnh chụp và video trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Nhờ lợi thế là sản phẩm mới, iPhone 16 cũ còn thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm rất dài, giúp người dùng yên tâm sử dụng trong nhiều năm tới.