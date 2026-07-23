iPhone 20 huyền thoại sẽ gây tranh cãi vì chi tiết này

Vào tháng 9 năm nay, cặp iPhone 18 Pro và iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên mới được công bố chính thức. Tuy nhiên, những tin đồn về chiếc iPhone cao cấp năm 2027 đã bắt đầu rộ lên. Đây sẽ là chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple, được đồn đoán có nhiều nâng cấp khác nhau, bao gồm cả một nâng cấp có thể gây tranh cãi.

iPhone 20 có thể sở hữu màn hình lớn nhất trong lịch sử của Apple

Theo các nguồn tin, Apple đang thử nghiệm màn hình lớn nhất từ ​​trước đến nay trên một chiếc iPhone. Theo một bài đăng trên Weibo, tài khoản Digital Chat Station cho hay, công ty đang chạy thử nghiệm một nguyên mẫu màn hình có kích thước 6,96 inch.

Ảnh concept iPhone 20.

Nếu màn hình này được đưa vào thiết kế sản xuất hàng loạt, chúng sẽ được quảng cáo là màn hình 7 inch đầu tiên trên iPhone. Màn hình này rất có thể là một phần trong quá trình chuẩn bị nội bộ của Apple cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm, dự kiến ​​ra mắt vào mùa thu năm 2027.

Nguồn tin cũng cho hay, màn hình nguyên mẫu có tỷ lệ khung hình giống với màn hình của iPhone 17 Pro Max hiện tại. Tỷ lệ này giúp người dùng có thể cầm nắm thoải mái, ngay cả với kích thước lớn.

Một điều gần như chắc chắn về iPhone 20 là chúng sẽ có thiết kế mới ấn tượng và màn hình được cải tiến. Các tin đồn trước đó đã cho thấy Apple đã bắt đầu nghiên cứu hai kích thước cho thiết bị này, bao gồm 1 phiên bản màn hình 7 inch và một phiên bản nhỏ hơn.

Công ty cũng được đồn đoán lựa chọn màn hình tràn viền và sử dụng kính cong trên toàn bộ thiết bị để đạt được thiết kế hoàn toàn không viền. Không giống như các thiết bị trước đây có màn hình cong, thiết kế này sẽ kết hợp kính với khung máy ở tất cả các cạnh mà không làm biến dạng hình ảnh trên màn hình. Bằng cách này, trải nghiệm người dùng sẽ gần giống với màn hình phẳng không viền và không bị biến dạng hình ảnh như trên các màn hình cong trước đây.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay dự kiến ​​có kích thước tương tự như iPhone 17 Pro và iPhone 16 Pro. Trong hai năm qua, các mẫu iPhone Pro của Apple đã được trang bị màn hình 6,3 và 6,9 inch cùng viền mỏng hơn so với các mẫu iPhone trước đó.

Chiếc iPhone thú vị nhất lịch sử

Dù Apple làm gì đi nữa, năm 2027 có thể là thời điểm thú vị nhất đối với iPhone kể từ iPhone X năm 2017. Bên cạnh màn hình, công ty cũng sẽ sử dụng các vật liệu khác nhau cho chiếc iPhone kỷ niệm với hai lựa chọn chính được nhắc đến.

Ảnh concept iPhone 20.

Một là khung kim loại lỏng, hai là khung titan. Nếu lựa chọn kim loại lỏng, Apple sẽ phải đối mặt khá nhiều thách thức trong sản xuất. Nếu lựa chọn khung titan, "Nhà Táo" sẽ phải tìm cách giảm trọng lượng của vật liệu này.

Theo các chuyên gia, nhiều người sử dụng iPhone Pro Max vì viên pin lớn nhưng không cần sở hữu 1 màn hình lớn. Với iPhone kỷ niệm 20 năm, Apple sẽ giải quyết được vấn đề này.