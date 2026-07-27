3 lý do khiến người dùng iPhone 17 Pro lên đời iPhone 18 Pro

Chỉ còn vài tháng nữa, iPhone 18 Pro sẽ ra mắt. Và theo nhiều tin đồn, có 3 lý do khiến những người dùng iPhone 17 Pro được thúc đẩy "lên đời" iPhone 18 Pro mới hơn.

#1: Thời lượng pin được tối ưu hóa

Thời lượng pin tốt hơn thường đứng đầu danh sách mong muốn của người dùng iPhone. Ai cũng muốn sở hữu một chiếc iPhone có thời lượng sử dụng lâu hơn. iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max năm ngoái đã mang đến những cải tiến lớn trong lĩnh vực này nhưng tin đồn cho thấy Apple sẽ đẩy thời lượng pin lên cao hơn nữa trong năm nay.

Ảnh minh họa.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến ​​được hưởng lợi từ những cải tiến về hiệu quả ở nhiều lĩnh vực: màn hình LTPO+, quy trình 2nm cho chip A20 Pro và có thể là modem di động C2 do Apple thiết kế.

Ngoài những cải tiến này, các thông tin rò rỉ gần đây còn chỉ ra rằng các mẫu iPhone 18 Pro năm nay sẽ có pin dung lượng lớn hơn. Đặc biệt, iPhone 18 Pro Max có thể nhận được những cải tiến đáng kể.

#2: Cải tiến camera lớn

Nhà phân tích Mark Gurman cho biết, iPhone 18 Pro sẽ mang đến “bước nhảy vọt lớn nhất về phần cứng camera” trong nhiều năm qua.

Nhiều tin đồn cho thấy camera chính và camera tele sẽ là trọng tâm chính của Apple với tính năng khẩu độ thay đổi mới dành cho camera chính và khẩu độ lớn hơn cho camera tele.

Ảnh minh họa.

Theo nguồn tin trên mạng xã hội Weibo - Fixed Focus Digital cũng cho biết phần khung camera của iPhone 18 Pro sẽ dày hơn 2mm so với năm ngoái do “mô-đun camera chính được mở rộng”.

Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy Apple đang chuẩn bị một số nâng cấp camera đặc biệt đáng chú ý.

#3: Thiết kế được sửa đổi

Đối với hầu hết những người đang cân nhắc nâng cấp iPhone hàng năm, thiết kế rất quan trọng. Nếu iPhone mới giống hệt với mẫu iPhone hiện tại, chúng sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn.

Mặc dù Apple sẽ không thay đổi hoàn toàn diện mạo và cảm giác của iPhone 17 Pro nhưng theo các nguồn tin, hãng sẽ có ba cập nhật thiết kế cho iPhone 18 Pro:

Ảnh minh họa.

- Các tùy chọn màu sắc mới

- Vùng Dynamic Island nhỏ hơn

- Mặt lưng kính và khung nhôm liền khối

Các tin đồn hiện tại cho thấy, cặp iPhone 18 Pro sẽ có các tùy chọn màu Hồng đậm - Dark Cherry, Xanh dương - Light Blue và Bạc - Silver, đi kèm cả Đen - Black/ Xám - Space Gray.

Vùng Dynamic Island của iPhone 18 Pro cũng sẽ được thu nhỏ khoảng 35% so với thiết kế trước đó, mang lại vẻ ngoài hiện đại hơn và không gian màn hình lớn hơn.

Cuối cùng, thiết kế mặt lưng hai tông màu gây tranh cãi của iPhone 17 Pro năm ngoái sẽ được thay thế bằng một diện mạo đồng nhất hơn trên cặp iPhone 18 Pro.