Top 10 nhà sáng tạo nội dung kiếm tiền "khủng" nhất thế giới

1. MrBeast

Thu nhập: 300 triệu USD (khoảng 7.898 tỷ đồng)

MrBeast luôn nằm trong top đầu những Youtuber kiếm được nhiều tiền nhất.

Đứng đầu bảng xếp hạng tiếp tục là Jimmy Donaldson (MrBeast) với khoản thu nhập ước tính 300 triệu USD. Từ những video thử thách trên YouTube, MrBeast đã xây dựng công ty Beast Industries thành một tập đoàn đa lĩnh vực, quản lý hệ thống kênh YouTube với hơn 640 triệu lượt đăng ký và đạt hơn 5 tỷ lượt xem mỗi năm.

Bên cạnh mảng nội dung số, Beast Industries còn sở hữu thương hiệu bánh kẹo Feastables, dịch vụ ăn uống Lunchly, nền tảng phân tích dữ liệu Viewstats cùng mảng cấp phép đồ chơi và thời trang. Công ty này được cho là đã gọi vốn thành công với mức định giá khoảng 5 tỷ USD.

Ở lĩnh vực giải trí, chương trình thực tế Beast Games tiếp tục thành công trên Amazon Prime và đang sản xuất mùa thứ ba. Mới đây, Beast Industries cũng mở rộng sang lĩnh vực tài chính cá nhân khi mua lại ứng dụng Step, nền tảng hướng dẫn thanh thiếu niên đầu tư và quản lý tài sản.

2. Dhar Mann

Thu nhập: 65 triệu USD (khoảng 1.711 tỷ đồng)

Các video của Dhar Mann rất truyền cảm hứng.

Nhà sáng tạo nổi tiếng với những video truyền cảm hứng hiện sở hữu đội ngũ khoảng 200 nhân viên, sản xuất các chương trình thu hút gần 300 triệu lượt xem mỗi tuần.

Các kênh mạng xã hội của Dhar Mann hiện có khoảng 171 triệu người theo dõi trên toàn cầu và nội dung đã được dịch sang 13 ngôn ngữ.

Trong năm nay, anh hợp tác với NFL trong vai trò "Chief Kindness Officer" tại Super Bowl LX, đồng thời ký thỏa thuận với Fox Entertainment để sản xuất 40 bộ phim ngắn theo định dạng video dọc trong vòng 18 tháng.

3. Steven Bartlett

Thu nhập: 52 triệu USD (khoảng 1.369 tỷ đồng)

Chương trình podcast của Steven Bartlett rất thu hút độc giả.

Steven Bartlett là người dẫn chương trình podcast The Diary of a CEO. Podcast của anh khởi đầu từ căn bếp gia đình hiện đã phát triển thành tập đoàn Steven.com, được định giá khoảng 425 triệu USD, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như podcast, xuất bản sách, tổ chức sự kiện và đầu tư.

Steven Bartlett hiện là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn như Spotify, LinkedIn và Adobe, đồng thời đầu tư vào các startup công nghệ như Replit và Lovable. Anh cũng trở lại chương trình đầu tư Dragons' Den với mùa thứ sáu.

4. Markiplier

Thu nhập: 38 triệu USD (khoảng 1.000 tỷ đồng)

Markiplier nổi tiếng với nhiều podcast chất lượng.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực game, Markiplier còn lấn sân điện ảnh với bộ phim Iron Lung do chính anh tự đầu tư và sản xuất. Tác phẩm được chiếu tại hơn 3.000 rạp ở Bắc Mỹ, thu về 50 triệu USD doanh thu phòng vé trước khi phát hành trên YouTube với hình thức trả phí.

Bên cạnh đó, anh vẫn duy trì hai podcast nổi tiếng là Distractible và Go! My Favorite Sports Team.

5. Rhett & Link

Thu nhập: 37 triệu USD (khoảng 974 tỷ đồng)

Bộ đôi Rhett & Link rất nổi tiếng trên MXH.

Mỗi năm, bộ đôi Rhett & Link sản xuất khoảng 240 tập chương trình YouTube Good Mythical Morning, thu hút gần 20 triệu khán giả nhờ các nội dung thử đồ ăn, đánh giá sản phẩm, trò chơi đố vui và bình luận về các xu hướng văn hóa.

Ngoài ra, họ còn phát triển kênh Mythical Kitchen, mở rộng sang nền tảng Tubi và chuẩn bị phát hành cuốn sách ẩm thực thứ tư mang tên Spaghetti Head & Chicken Fingers.

6. Codie Sanchez

Thu nhập: 31 triệu USD (khoảng 816 tỷ đồng)

Codie có hơn 10 triệu người theo dõi.

Từng là nhà báo và chuyên gia tài chính, Codie hiện chia sẻ kiến thức kinh doanh trên YouTube, Instagram và TikTok với hơn 10 triệu người theo dõi.

Khác với các nội dung làm giàu nhanh, Sanchez tập trung vào những mô hình kinh doanh truyền thống như tiệm giặt là, máy bán hàng tự động hay dịch vụ chăm sóc cảnh quan, khuyến khích mọi người xây dựng nguồn thu nhập bền vững từ các doanh nghiệp "nhàm chán nhưng sinh lời".

7. IShowSpeed

Thu nhập: 30 triệu USD (khoảng 790 tỷ đồng)

IShowSpeed rất nổi tiếng trong làng thể thao.

Bắt đầu với các video chơi NBA 2K và Fortnite từ năm 2016, Speed chỉ thực sự bùng nổ sau khi những đoạn clip ghi lại các màn phản ứng "quá khích" của anh lan truyền trên TikTok.

Sau đó, anh chuyển hướng sang nội dung bóng đá, hợp tác với Cristiano Ronaldo, thực hiện các series du lịch như Speed Does America và Speed Does Africa, đồng thời khởi động World Cup 2026 Tour cùng FIFA. Speed cũng là gương mặt quảng bá cho nhiều thương hiệu như Dick's Sporting Goods, Beats by Dre và Doritos.

8. Mark Rober

Thu nhập: 30 triệu USD (khoảng 790 tỷ đồng)

Mark Rober có lượng lớn fan hâm mộ trên các nền tảng.

Mark Rober là một cựu kỹ sư NASA nổi tiếng với các video khoa học trên YouTube. Hiện anh sở hữu hơn 57 triệu người đăng ký, thường xuyên thực hiện những dự án quy mô lớn nhằm giải thích các khái niệm khoa học như chế tạo tàu lượn siêu tốc, tìm cách vượt ngục Alcatraz bằng khoa học hay hợp tác với Cristiano Ronaldo để giới thiệu về robot.

Mark Rober cũng phát triển doanh nghiệp giáo dục CrunchLabs, chuyên cung cấp các bộ dụng cụ khoa học theo hình thức đăng ký định kỳ. Năm nay, anh còn có bài phát biểu tại TED về kế hoạch thúc đẩy giáo dục STEM tại Mỹ.

9. Druski

Thu nhập: 20 triệu USD (khoảng 526,5 tỷ đồng)

Druski đã có một năm thành công.

Hiện anh phủ sóng trên YouTube, TikTok, Instagram và cả truyền hình Mỹ, đồng thời góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo của T-Mobile và Dunkin'.

Trong năm nay, Druski còn đảm nhận vai trò dẫn chương trình BET Awards, đồng thời hợp tác với nhiều ngôi sao Hollywood như Kevin Hart, Timothée Chalamet, Jeff Bridges và Zoe Saldaña.

10. Charli D'Amelio

Thu nhập: 18 triệu USD (khoảng 474 tỷ đồng)

Charli là đại sứ thương hiệu của Prada.

Sau khi kết thúc thời gian biểu diễn trên sân khấu Broadway với vở & Juliet, Charli quay trở lại đăng tải các video nhảy từng làm nên tên tuổi của mình, đồng thời tiếp tục phát triển vlog trên YouTube.

Bên cạnh đó, cô còn là đại sứ thương hiệu của Prada và xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng bá của Kate Spade.