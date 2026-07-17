Đây là 4 điều người dùng iPhone nên ngừng làm ngay khi cắm sạc

Khi sạc iPhone, điều quan trọng nhất là tránh tạo ra nhiệt độ quá cao. Nhiệt là một phần không thể tránh khỏi trong quá trình sạc, nhưng việc sinh ra nhiệt quá mức có thể gây hại cho pin lithium-ion. Nhiệt độ cao làm tăng tốc độ phân hủy và khiến cấu trúc hóa học bên trong pin trở nên không ổn định.

Việc sạc pin iPhone đơn giản, nhưng làm sai sẽ khiến tuổi thọ pin suy giảm nhanh hơn.

Để bảo vệ pin, người dùng iPhone cần tuân thủ một số nguyên tắc sạc an toàn. Trước hết, hãy sử dụng bộ sạc được chứng nhận và các tính năng sạc thông minh. Đồng thời, tránh chạy các ứng dụng tiêu tốn nhiều tài nguyên trong khi sạc. Đảm bảo điện thoại được thông gió tốt, không để dưới gối hoặc trong ốp lưng dày.

Quan trọng hơn, hãy đảm bảo ngừng ngay những thói quen dưới đây mỗi khi cắm sạc iPhone.

Sạc đầy pin

Mặc dù việc sạc đầy có vẻ hợp lý, nhưng pin lithium-ion thực tế không “thích” điều này. Việc sạc đầy gây ra ứng suất điện áp cao, làm tăng tốc độ lão hóa và giảm hiệu suất lưu trữ điện năng. Đối với iPhone 15 trở lên, người dùng có thể đặt giới hạn sạc để tránh tình trạng này bằng cách vào Cài đặt > Pin > Sạc và đặt giới hạn sạc mà mình mong muốn.

Không bật chế độ sạc tối ưu

Để tránh quá tải cho pin, hãy rút sạc khi pin đạt 80% và không để pin xuống dưới 20%. Đây được gọi là quy tắc 80-20. Tuy nhiên, nếu có thói quen sạc qua đêm, điện thoại có thể duy trì trạng thái quá tải điện áp cao trong thời gian dài.

Sạc pin được tối ưu hóa là tính năng rất cần thiết với những ai sạc pin qua đêm.

May mắn là iPhone có tính năng Sạc pin được tối ưu hóa, giúp trì hoãn việc sạc pin quá 80% cho đến khi bạn sẵn sàng sử dụng. Để bật tính năng này, hãy vào Cài đặt > Pin > Sạc sau đó bật chế độ Sạc pin được tối ưu hóa.

Chạy các tác vụ nặng

Khi sạc pin, nhiều người vẫn muốn cho iPhone chạy các tác vụ nặng như chơi game, vốn sẽ làm tiêu thụ nhiều điện năng hơn, dẫn đến việc sinh ra nhiều nhiệt. Do đó, khi iPhone đang sạc, tốt nhất là để máy yên, chỉ thực hiện những tác vụ nhẹ nhàng để tránh quá nhiệt để có thể sạc iPhone một cách an toàn và kéo dài tuổi thọ pin. Cũng cần đảm bảo điện thoại được thông gió tốt, không để dưới gối hoặc trong ốp lưng dày.

Hãy bỏ ngay việc vừa sạc vừa chơi game.

Không sử dụng bộ sạc Apple hoặc chứng nhận

Việc sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc được chứng nhận là rất quan trọng. Bộ sạc không chính hãng có thể gây ra hiện tượng quá nhiệt, hư hỏng cổng kết nối và thậm chí làm cháy bo mạch chủ. Khi mua bộ sạc, hãy chọn sản phẩm của Apple hoặc bộ sạc được chứng nhận MFi (Made for iPhone) từ bên thứ ba. Những bộ sạc này đã được Apple phê duyệt, đảm bảo an toàn và khả năng tương thích.

Cuối cùng, hãy kiểm tra chất lượng bộ sạc để tránh mua phải hàng giả. Người dùng có thể tìm kiếm phụ kiện MFi bằng cách vào trang Apple MFi Program và tìm kiếm bộ sạc phù hợp. Mặc dù một số bộ sạc chính hãng có thể có giá cao hơn, chúng thực sự là sự đầu tư xứng đáng cho sự an toàn và tuổi thọ của thiết bị.