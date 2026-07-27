3 sai lầm nhiều người lặp lại mỗi ngày khi sạc điện thoại

Sạc điện thoại tưởng chừng là một việc đơn giản, nhưng nhiều người lại vô tình hình thành những thói quen xấu, dẫn đến việc giảm tuổi thọ pin theo thời gian. Dưới đây là 3 lỗi phổ biến mà người dùng thường mắc phải.

Lỗi đầu tiên là để điện thoại sạc qua đêm, ngay cả khi pin đã đạt 100%. Mặc dù các thiết bị hiện đại được trang bị tính năng bảo vệ quá tải, việc giữ pin ở mức tối đa trong thời gian dài vẫn có thể làm tăng tốc độ suy giảm dung lượng pin. Để khắc phục, nhiều smartphone hiện nay cung cấp tùy chọn sạc thông minh qua đêm, nhưng tính năng này chỉ hoạt động nếu được kích hoạt trong cài đặt Pin. Mức pin lý tưởng nên duy trì trong khoảng từ 20% đến 80%.

Lỗi thứ hai, ít được nhắc đến hơn, là sử dụng bộ sạc và dây nguồn không tương thích với điện thoại. Đặc biệt, các bộ sạc không chính hãng có thể gây hại cho thiết bị. Bộ sạc có công suất vượt quá khả năng hỗ trợ của điện thoại không chỉ không giúp sạc nhanh hơn mà còn có thể làm hỏng thiết bị do tăng nhiệt độ pin trong quá trình sạc. Nhiệt độ cao được xem là kẻ thù chính của tuổi thọ pin lithium-ion, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả số lần sạc.

Cuối cùng, thói quen để pin xuống gần 0% trước khi sạc lại cũng cần được tránh. Các loại pin hiện đại thường hoạt động tốt hơn với chu kỳ sạc ngắn và thường xuyên, lý tưởng là từ 20% đến 80%, thay vì xả hoàn toàn rồi sạc đầy.

Mặc dù không có lỗi nào trong số này sẽ làm hỏng điện thoại ngay lập tức, nhưng nếu thường xuyên mắc phải cả 3 lỗi này, người dùng đừng nên mong thiết bị sẽ có tuổi thọ lâu dài.