Tính năng này sẽ giúp iPhone Ultra trở thành smartphone chơi game đích thực

Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy Apple có thể trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên mẫu iPhone Ultra màn hình gập trong tương lai. Nếu điều này trở thành hiện thực, thiết bị không chỉ được cải thiện khả năng duy trì hiệu năng mà còn có thể tạo ra những thay đổi đáng chú ý trong trải nghiệm chơi game trên smartphone.

Điện thoại chơi game vẫn là thị trường ngách

Game di động từ lâu đã trở thành một trong những mảng tăng trưởng lớn nhất của ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Doanh thu từ game trên smartphone hiện chiếm hơn một nửa tổng doanh thu toàn ngành, vượt xa nhiều lĩnh vực giải trí khác.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Tuy nhiên, sự phát triển của game di động không đồng nghĩa với thành công của các dòng điện thoại chơi game. Phần lớn người dùng lựa chọn các smartphone thông thường để giải trí thay vì đầu tư vào những thiết bị chuyên biệt.

Nguyên nhân đến từ thực tế rằng các mẫu điện thoại chơi game thường sở hữu hiệu năng rất cao nhưng đi kèm nhiều đánh đổi như thiết kế cồng kềnh, camera chưa thực sự nổi bật, thời gian hỗ trợ phần mềm hạn chế hoặc mức giá cao so với các flagship truyền thống.

Ngay cả những người chơi game thường xuyên cũng có xu hướng lựa chọn các mẫu smartphone cao cấp đa năng thay vì thiết bị chỉ tập trung vào hiệu suất chơi game.

Lợi thế của Apple trong hệ sinh thái game di động

Trong nhiều năm qua, iPhone luôn được đánh giá là một trong những sản phẩm chơi game di động ổn định nhất. Không chỉ sở hữu vi xử lý mạnh, các thiết bị của Apple còn hưởng lợi từ việc hệ điều hành iOS được tối ưu đồng bộ với phần cứng.

RedMagic 11S Pro.

Điều này giúp nhiều trò chơi vận hành mượt mà hơn, đồng thời giảm tình trạng lỗi hoặc thiếu ổn định so với một số nền tảng Android. Bên cạnh đó, nhiều nhà phát triển cũng ưu tiên phát hành hoặc tối ưu trò chơi trên hệ sinh thái Apple trước khi mở rộng sang các nền tảng khác.

Các mẫu iPhone cao cấp hiện nay như iPhone 17 Pro Max đã đủ sức đáp ứng phần lớn nhu cầu chơi game phổ biến, từ các tựa game cạnh tranh trực tuyến đến những trò chơi đồ họa nặng. Một số game AAA cũng đã xuất hiện trên iPhone trong những năm gần đây, cho thấy tham vọng mở rộng khả năng giải trí của Apple.

Dù vậy, điểm hạn chế của smartphone nói chung vẫn là khả năng duy trì hiệu năng trong thời gian dài. Khi nhiệt độ tăng lên, hệ thống thường phải giảm xung nhịp xử lý để tránh quá nóng, dẫn đến hiện tượng suy giảm hiệu suất.

Buồng hơi là nâng cấp đáng giá trên iPhone Ultra

Theo các tin đồn gần đây, iPhone Ultra màn hình gập có thể được Apple trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi thay vì chỉ dựa vào giải pháp làm mát thụ động như hiện nay.

iPhone 17 Pro Max.

Công nghệ này cho phép nhiệt lượng được phân tán hiệu quả hơn, giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài khi chơi game hoặc xử lý các tác vụ nặng. Đây là giải pháp vốn đã xuất hiện trên nhiều smartphone Android cao cấp và các mẫu điện thoại gaming chuyên dụng.

Ngoài lợi thế về hiệu năng, màn hình gập lớn cũng có thể mang lại trải nghiệm gần với máy tính bảng hơn. Người dùng vừa có thể sử dụng thiết bị như một smartphone thông thường, vừa sở hữu không gian hiển thị rộng rãi để chơi game, xem phim hoặc làm việc đa nhiệm.

iPhone 17 Pro là chiếc iPhone đầu tiên có buồng hơi tản nhiệt.

Nếu được trang bị chip xử lý thế hệ mới, màn hình lớn cùng hệ thống tản nhiệt hiệu quả, iPhone Ultra có thể trở thành một trong những thiết bị giải trí di động đáng chú ý nhất của Apple.

Tuy nhiên, yếu tố giá bán vẫn là rào cản lớn. Nhiều dự đoán cho rằng iPhone Ultra có thể khởi điểm 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng). Mức giá này đưa sản phẩm vào nhóm thiết bị siêu cao cấp, thậm chí cao hơn đáng kể so với nhiều flagship hiện nay.