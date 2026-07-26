Tắt một cài đặt trên điện thoại Samsung có thể khiến máy mượt hơn chỉ sau vài giây

RAM Plus là tính năng được Samsung tích hợp trên nhiều mẫu smartphone Galaxy nhằm cải thiện khả năng đa nhiệm bằng cách sử dụng một phần bộ nhớ trong làm RAM ảo. Tuy nhiên, việc tắt tính năng này đôi khi lại giúp thiết bị phản hồi nhanh và mượt hơn, đặc biệt trên các mẫu máy đã sở hữu dung lượng RAM lớn.

RAM Plus chỉ hữu ích với các hệ thống có RAM dưới 8 GB.

Được Samsung giới thiệu như một giải pháp mở rộng bộ nhớ tạm thời, thay vì sử dụng RAM vật lý, RAM Plus sẽ trích một phần dung lượng lưu trữ trong để làm bộ nhớ ảo khi cần thiết. Cách làm này tương tự cơ chế trên máy tính nhằm giúp giữ nhiều ứng dụng chạy nền hơn trong trường hợp RAM gần đầy.

Tuy nhiên, bộ nhớ trong dù sử dụng chuẩn UFS tốc độ cao vẫn có hiệu năng thấp hơn đáng kể so với RAM LPDDR. Khi hệ thống phải truy xuất dữ liệu từ bộ nhớ ảo, tốc độ xử lý có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt trong các tác vụ yêu cầu phản hồi nhanh như chuyển đổi ứng dụng, chơi game hoặc chỉnh sửa ảnh, video.

Đó cũng là lý do nhiều người dùng nhận thấy thiết bị vận hành mượt hơn sau khi tắt RAM Plus. Với các smartphone đã được trang bị 8 GB hoặc 12 GB RAM, lượng bộ nhớ vật lý thường đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, khiến RAM ảo không còn mang lại nhiều lợi ích. Ngược lại, việc sử dụng bộ nhớ trong làm RAM có thể tạo thêm độ trễ trong một số tình huống.

Với các thiết bị có RAM cao hơn, việc tắt là phù hợp hơn.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa RAM Plus là tính năng vô ích. Trên những mẫu điện thoại chỉ có 4 GB hoặc 6 GB RAM, bộ nhớ ảo vẫn có thể giúp duy trì nhiều ứng dụng chạy nền hơn, hạn chế tình trạng ứng dụng phải tải lại mỗi khi người dùng chuyển đổi qua lại giữa các tác vụ.

Ngay cả với thiết bị có RAM lớn, hiệu quả từ RAM Plus cũng phụ thuộc vào thói quen sử dụng. Người thường xuyên mở nhiều ứng dụng cùng lúc hoặc cần giữ hàng chục tác vụ chạy nền có thể vẫn hưởng lợi từ tính năng này. Trong khi đó, nếu chủ yếu sử dụng các ứng dụng phổ biến như mạng xã hội, trình duyệt web, xem video hoặc chơi game thông thường, việc tắt RAM Plus có thể mang lại cảm giác phản hồi nhanh hơn.

Samsung cũng cho phép người dùng chủ động điều chỉnh hoặc tắt hoàn toàn RAM Plus trên nhiều mẫu Galaxy chạy One UI mới. Người dùng có thể mở Cài đặt > Chăm sóc pin và thiết bị (hoặc Chăm sóc thiết bị) > Bộ nhớ > RAM Plus, sau đó chọn mức dung lượng mong muốn hoặc vô hiệu hóa tính năng nếu thiết bị hỗ trợ.

Hiệu quả RAM ảo và RAM vật lý là khác biệt hoàn toàn.

Các chuyên gia cho rằng không có thiết lập nào phù hợp với mọi smartphone. Nếu điện thoại có từ 8 GB RAM trở lên và người dùng cảm thấy máy phản hồi chậm hoặc xuất hiện hiện tượng giật nhẹ khi đa nhiệm, có thể thử tắt RAM Plus và sử dụng trong vài ngày để so sánh. Ngược lại, với các thiết bị có dung lượng RAM thấp hoặc thường xuyên chạy nhiều ứng dụng cùng lúc, việc giữ nguyên hoặc chỉ giảm mức RAM Plus sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

Nói cách khác, RAM Plus không phải tính năng khiến điện thoại luôn nhanh hơn hay chậm đi. Hiệu quả của nó phụ thuộc vào cấu hình phần cứng cũng như cách mỗi người sử dụng thiết bị hằng ngày.