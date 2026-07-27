Công ty Trung Quốc “thừa nước đẩy thuyền”, bán DRAM đắt hơn Samsung

Hiện tại, công ty CXMT của Trung Quốc đang bán bộ nhớ DRAM với mức giá cao hơn cả ba nhà sản xuất hàng đầu thế giới là Samsung, SK Hynix và Micron, do nhu cầu tăng cao từ thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) tại quốc gia này. Khi khủng hoảng DRAM diễn ra, CXMT đã thu lợi lớn bằng cách áp dụng mức giá cao cho các sản phẩm của mình.

Giá DRAM mà CXMT cung cấp thậm chí còn cao hơn cả Samsung.

Mặc dù nhiều phương tiện truyền thông quốc tế coi CXMT là “lựa chọn thay thế rẻ hơn” cho các ông lớn trong ngành, thực tế lại cho thấy lợi thế của CXMT không nằm ở giá cả mà ở nguồn cung. Nhu cầu về bộ nhớ DRAM đã tăng vọt gấp 10 lần, khiến ngay cả CXMT cũng phải đối mặt với áp lực tăng giá.

Theo Reuters, giá bán bộ nhớ của CXMT hiện cao hơn mức 1.240 USD/đơn vị mà Samsung áp dụng cho module DDR5 64 GB, sau khi CXMT thực hiện một số điều chỉnh giá. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải là bộ nhớ DDR5 thông thường mà là bộ nhớ RDIMM dành cho máy chủ, với tốc độ lên đến 8000 MT/s.

Các công ty Trung Quốc rơi vào thế khó khi tìm nguồn cung DRAM

Các nhà sản xuất máy tính tại Trung Quốc đang gấp rút đặt hàng bộ nhớ từ CXMT, với các đơn hàng kéo dài đến năm 2027. Tuy nhiên, giá cả tăng cao đang gây khó khăn cho các công ty công nghệ và AI tại Trung Quốc, khiến họ phải trì hoãn ra mắt sản phẩm. Huawei, một trong những công ty công nghệ hàng đầu, cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt này và không nhận được hỗ trợ về giá từ CXMT, mặc dù hai bên vẫn duy trì quan hệ đối tác.

Thị trường RAM đang thiếu hụt một cách trầm trọng.

Hiện tại, CXMT đang nắm giữ khoảng 8-10% thị phần trong phân khúc DRAM, đứng thứ tư sau Micron (24%), SK Hynix (29%) và Samsung (36%). Công ty này đang chuẩn bị cho đợt IPO lịch sử và mở rộng quy mô sản xuất với nhiều nhà máy mới.

CXMT cũng đang tham gia vào các thỏa thuận dài hạn với các đối tác lớn như ByteDance và Alibaba. Gần đây, có thông tin cho rằng Apple đang xem xét CXMT như một nguồn cung cấp thay thế, nhưng với các thỏa thuận dài hạn mà CXMT đã ký kết, điều đó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của Apple.