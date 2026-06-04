iPhone 18 Pro lộ dung lượng pin khiến fan Apple đứng ngồi không yên

Trong khi các hãng smartphone Trung Quốc liên tục đẩy dung lượng pin lên mức 6.000–7.000 mAh nhờ công nghệ pin thế hệ mới, Apple dường như vẫn trung thành với chiến lược quen thuộc, ngay cả với mẫu iPhone 18 Pro sắp ra mắt: sử dụng viên pin tương đối nhỏ và tập trung vào tối ưu phần cứng lẫn phần mềm.

iPhone 18 Pro Max bản màu dark cherry đầy cuốn hút. Ảnh: Fpt.

Theo nguồn tin từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, Apple hiện đang thử nghiệm hai phiên bản pin khác nhau cho iPhone 18 Pro, tùy theo từng thị trường. Điều này cho thấy hãng vẫn tiếp tục áp dụng cách làm từng xuất hiện trên dòng iPhone 17 Pro năm ngoái.

Pin khác nhau cho thị trường Mỹ và quốc tế

Nguồn tin cho biết phiên bản iPhone 18 Pro dành cho thị trường Mỹ sẽ được trang bị viên pin dung lượng 4.288 mAh. Trong khi đó, phiên bản dành cho Trung Quốc và nhiều thị trường quốc tế khác chỉ sở hữu viên pin 4.056 mAh.

Nguyên nhân của sự khác biệt này đến từ thiết kế phần cứng. Tại Mỹ, Apple đã loại bỏ hoàn toàn khe cắm SIM vật lý và chỉ sử dụng eSIM. Việc không cần dành không gian cho khay SIM giúp hãng có thêm diện tích bên trong máy để lắp đặt viên pin lớn hơn.

Chiến lược này không phải điều mới mẻ. Trên dòng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, Apple cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự khi các mẫu máy tại Mỹ sở hữu pin lớn hơn đôi chút so với phiên bản quốc tế.

Dù nghe có vẻ tích cực, mức tăng dung lượng pin thực tế lại rất khiêm tốn.

Đối với phiên bản eSIM dành cho thị trường Mỹ, iPhone 17 Pro trước đó đã được trang bị viên pin 4.252 mAh. Điều đó đồng nghĩa iPhone 18 Pro chỉ tăng thêm vỏn vẹn 36 mAh – một con số gần như không tạo ra khác biệt đáng kể trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Tình hình có phần khả quan hơn đối với phiên bản sử dụng SIM vật lý. Năm ngoái, mẫu iPhone 17 Pro quốc tế sở hữu pin 3.988 mAh. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, iPhone 18 Pro sẽ được nâng lên 4.056 mAh, tức tăng thêm 68 mAh.

Tuy nhiên, xét trên tổng thể, đây vẫn là mức cải tiến rất nhỏ nếu so với kỳ vọng của người dùng. Trong bối cảnh thị trường smartphone đang bước vào cuộc đua dung lượng pin khốc liệt, mức tăng vài chục mAh gần như không đủ để tạo nên bước tiến đáng kể về thời lượng sử dụng.

Apple đặt cược vào chip A20 Pro thay vì tăng kích thước pin

Dù dung lượng pin không thay đổi nhiều, điều đó không đồng nghĩa thời lượng sử dụng của iPhone 18 Pro sẽ giữ nguyên.

Các chuyên gia cho rằng Apple đang tiếp tục theo đuổi triết lý tối ưu hóa hiệu suất năng lượng thay vì đơn thuần tăng kích thước pin. Trái tim của dòng iPhone 18 Pro dự kiến sẽ là chip A20 Pro, một trong những bộ xử lý đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến.

Tiến trình mới được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả năng lượng vượt trội so với thế hệ 3nm hiện nay. Các transistor nhỏ hơn không chỉ giúp tăng hiệu năng xử lý mà còn giảm đáng kể mức tiêu thụ điện năng trong quá trình hoạt động.

Nhờ đó, dù dung lượng pin gần như không đổi, iPhone 18 Pro vẫn có khả năng mang lại thời gian sử dụng tốt hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Thực tế, các bài thử nghiệm pin trên iPhone 17 Pro cho thấy thiết bị hoàn toàn có thể đáp ứng trọn vẹn một ngày sử dụng thông thường với các tác vụ như lướt web, xem video, sử dụng mạng xã hội và chụp ảnh. Nếu Apple tiếp tục duy trì khả năng tối ưu phần mềm trên iOS 27, iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ đạt kết quả tương đương hoặc tốt hơn.

Vẫn thua xa các hãng smartphone Trung Quốc

Dù vậy, vấn đề lớn nhất của Apple nằm ở việc hãng đang ngày càng tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghệ pin.

Nhờ việc áp dụng công nghệ pin silicon-carbon thế hệ mới, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đã nâng dung lượng pin lên những mức trước đây khó tưởng tượng đối với smartphone cao cấp. Một số mẫu flagship hiện đã tiếp cận hoặc vượt mốc 6.500 mAh mà vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ.

Đơn cử, OnePlus 15 sở hữu viên pin khoảng 7.300 mAh, trong khi Xiaomi 17 Ultra đạt mức 6.800 mAh. Những con số này lớn hơn khoảng 50–70% so với dung lượng pin được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro.

Không chỉ Apple, các hãng lớn như Samsung hay Google cũng đang khá thận trọng trong việc áp dụng công nghệ pin dung lượng cực lớn. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm cảm giác thất vọng của người dùng khi chứng kiến khoảng cách ngày càng xa giữa các thương hiệu phương Tây và các nhà sản xuất Trung Quốc.

Dĩ nhiên, những thông tin hiện tại mới chỉ là tin đồn và Apple vẫn còn thời gian để điều chỉnh thiết kế trước khi dòng iPhone 18 Pro được công bố chính thức vào tháng 9 tới.