Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro giảm sâu, chỉ từ hơn 14 triệu đồng khi iPhone 18 sắp ra

GIá iPhone 15 các dòng mới nhất

iPhone 15

Hiện tại, giá bán của dải sản phẩm iPhone 15 đã chạm những cột mốc cực kỳ hấp dẫn, phân tách rõ ràng theo từng phân khúc bộ nhớ và nhu cầu sử dụng. Cụ thể:

Đánh giá iPhone 15 các dòng

iPhone 15 và iPhone 15 Plus

iPhone 15 và iPhone 15 Plus

Bộ đôi iPhone tiêu chuẩn năm nay nhận được điểm cộng rất lớn từ giới công nghệ nhờ những nâng cấp hào phóng từ Apple. Khác biệt lớn nhất so với các thế hệ trước là sự biến mất của "tai thỏ", nhường chỗ cho Dynamic Island thời thượng, mang lại không gian tương tác thông báo cực kỳ tiện lợi.Đánh giá thiết bị

Mặt lưng kính pha màu nhám sang trọng, hạn chế bám vân tay hiệu quả. Máy sở hữu màn hình Super Retina XDR rất rực rỡ, độ sáng cao ngoài trời.

Sở hữu con chip A16 Bionic mạnh mẽ và camera chính được nâng cấp vượt bậc lên 48MP, khả năng chụp tối và xử lý chi tiết hình ảnh của bộ đôi này tiệm cận dòng Pro cũ. Đặc biệt, phiên bản 15 Plus sở hữu viên pin dung lượng lớn mang lại thời gian sử dụng thoải mái lên đến 2 ngày.

Đáng tiếc là màn hình của cả hai máy vẫn chỉ dừng lại ở tần số quét 60Hz truyền thống và chưa hỗ trợ các tính năng AI nâng cao thế hệ mới do giới hạn RAM.

iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

Nếu phân khúc tiêu chuẩn hướng đến sự thực dụng, thì dòng Pro và Pro Max lại là nơi trình diễn những công nghệ tối tân nhất.

Điểm ăn tiền đầu tiên là bộ khung viền chế tác từ Titanium chuẩn hàng không vũ trụ. Chất liệu này không chỉ mang lại độ bền siêu việt mà còn giảm trọng lượng máy rõ rệt, khắc phục hoàn toàn cảm giác nặng nề, cấn tay trên dòng 14 Pro Max trước đây.

Trang bị con chip A17 Pro vi xử lý 3nm đầu tiên trên thế giới. Đi kèm dung lượng RAM tối ưu, đây là những thiết bị hiếm hoi có khả năng tương thích hoàn hảo với hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence cũng như trợ lý ảo Siri AI sắp được thử nghiệm rộng rãi.

iPhone 15 Pro Max

Nâng cấp Camera đồ sộ: iPhone 15 Pro Max sở hữu ống kính Telephoto với khả năng zoom quang học 5x độc quyền. Khả năng bắt nét từ xa, quay video chuẩn ProRes 4K và xử lý ảnh ProRAW biến thiết bị này thành một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp thu nhỏ.Apple iOS

Do hiệu năng quá mạnh mẽ gói gọn trong khung viền mỏng, máy có thể hơi ấm lên khi người dùng chơi các tựa game đồ họa nặng liên tục trong thời gian dài.

Có nên chọn mua iPhone 15 các dòng khi iPhone 18 sắp ra?

Với mức giá "chạm đáy" ở thời điểm hiện tại, việc lựa chọn phiên bản nào hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách và gu trải nghiệm cá nhân của bạn:

Bạn yêu thích sự trẻ trung, cần một chiếc điện thoại hoạt động ổn định, pin trâu để phục vụ các nhu cầu cơ bản như lướt mạng xã hội, xem phim, chụp ảnh đời thường và muốn tiết kiệm chi phí tối đa.

Nếu bạn là tín đồ của công nghệ cao, yêu cầu màn hình 120Hz siêu mượt, thường xuyên quay phim chụp ảnh chất lượng cao và đặc biệt là muốn "đi trước đón đầu" để trải nghiệm trọn vẹn các tính năng trí tuệ nhân tạo AI mà không cần bỏ ra một số tiền quá đắt đỏ cho các dòng máy mới ra mắt.